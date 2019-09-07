Yunanistan rahatsız oldu, basın harekete geçti! ‘Türkiye adalar politikasını adım adım uyguluyor’

Türkiye’nin yerli ve milli İHA’larla hem Ege hem de Akdeniz’de 7/24 denetim sağlaması Yunanistan’da rahatsızlığa neden oldu. Atina medyası, “Türkiye adalar politikasını adım adım uyguluyor” başlıklı haberle Miçotakis hükümetine veryansın etti.

Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterindeki yerli ve milli İHA/SİHA’ların havada izledikleri rotayı haberleştiren Yunan medyası, Ankara’nın bölgede izlediği stratejiyi ‘tehlike’ olarak nitlendirdi. Söz konusu haberde, “Türkiye, Yunan takımadalarını bölmeyi amaçlayan politikayı sapma olmadan sistematik olarak tasarladı ve uyguluyor” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan yine yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Som-B2 füzelerinin hedefi tam isabetle vurmasını da değerlendiren haber sitesi, şu ifadelere yer verdi: “Türk medyası Som-B2 atışı için bayram ediyor. Türk İHA’ları Ege ve Doğu Akdeniz'i 24 saat boyunca kayıt altına alıyor”