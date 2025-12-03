  • İSTANBUL
Yunanistan parayı İsrail'e gömecek! PULS roketatar sistemi yolda

Yunanistan parayı İsrail'e gömecek! PULS roketatar sistemi yolda

Yunanistan, İsrail’den 692 milyon avro değerinde PULS tipi çoklu roketatar sistemi tedarik etmeye hazırlanıyor. Savunma uzmanları, bu hamlenin bölgedeki dengeleri nasıl etkileyeceğini yakından izliyor.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan Parlamentosunun silahlanmaya ilişkin yarınki özel komisyonunda İsrail yapımı, 692 milyon avro değerinde PULS tipi çoklu roketatar sistemlerinin tedariki görüşülecek.

Yarın yapılacak toplantıda komisyona ayrıca, toplam 100 milyon avro değerinde, su altı mayın tespit ve etkisiz hale getirme araçları ile MEKO tipi 5 inçlik (127 mm) ana topların modernizasyonu ve elektronik savaş programı hakkında da bilgi verilecek.

Komisyona yapılacak bilgilendirmeyi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın alımlar hakkındaki sunumu izleyecek. Ardından da silah alımları Meclis Genel Kurulunun onayına sunulacak.

 

Alımlar, Yunanistan'ın orta vadeli savunma programı Aşil Kalkanı'nın parçası olacak.

PULS tipi çoklu roketatar sistemlerinin tedariki için İsrail ile yapılacak anlaşmaya göre, PULS'un yedek parçalarının Yunanistan'da üretilmesi, bunun için de üretici firma Elbit'in Yunan teknisyenlere eğitim vermesi öngörülüyor.

Yunan basınında eylülde çıkan haberlerde, Atina'nın İsrail'den yaklaşık 700 milyon avroluk silah alımı da yapmak istediği ancak Gazze'deki mevcut durum nedeniyle anlaşmanın ertelendiği ileri sürülmüştü.

