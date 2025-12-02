Akit yazdı bakanlık Pos tefeciliğini önlemek için harekete geçti

Akit'in manşete taşıdığı Pos tefeciliği konusunda önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Laleli'de faaliyet gösteren ve POS cihazlarıyla hayali işlem yaparak tam 1 milyar 300 milyon TL'den fazla suç geliri elde ettikleri gerekçesiyle 60 kişi hakkında gözaltı kararı verilen vurgunun ucunun Amerika'ya uzandığı ortayı çıktı. Merkezi Amerika'da bulunan Visa ve Mastercard'ın hayali işlemler karşılığında dönen milyarlarca dolarlık yasa dışı trafiği aktif rol aldığı ortaya çıktı. Akit'in söz konusu haberinin ardından bakanlık, fonlar ve POS cihazları ele aldı.

Finansal İstikrar Komitesi toplantısı gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi toplantısında serbest ve para piyasası fonlarında son dönemdeki gelişmelerin ve bu enstrümanların finansal istikrara etkileriyle alınabilecek makro ihtiyati tedbirlerin değerlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandığı belirtildi.

Tedbirler masaya yatırıydı

Toplantıda, dünya ve Türkiye makroekonomik görünümünün ele alındığı, finansal piyasalardaki güncel gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"POS ve benzeri ödeme sistemlerinin amaç dışı kullanımlarına ilişkin alınabilecek tedbirler ele alınmıştır. Serbest fonlar ve para piyasası fonlarındaki son dönem gelişmeler ve bu enstrümanların finansal istikrara etkileri ile alınabilecek makro ihtiyati tedbirler değerlendirilmiştir. Komite, dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir."