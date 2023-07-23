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Yerel Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı
Yerel

Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2023-07-23 23:47:00 -
Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 10 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Bu arada Dikili ilçesi açıklarında görevli sahil güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta da 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


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