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Yerel Yunanistan ölüme itti, Türk Sahil Güvenlik kurtardı
Yerel

Yunanistan ölüme itti, Türk Sahil Güvenlik kurtardı

İzmir’in Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsularınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlar içerisindeki 73 düzensiz göçmen kurtarılırken, Çeşme açıklarında ise yasa dışı yollarla yurt dışını çıkış yapmaya çalışan 31 göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 23:59:00 - 2023-02-23 00:01:10
Yunanistan ölüme itti, Türk Sahil Güvenlik kurtardı

İzmir’in Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsularınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlar içerisindeki 73 düzensiz göçmen kurtarılırken, Çeşme açıklarında ise yasa dışı yollarla yurt dışını çıkış yapmaya çalışan 31 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün, Seferihisar ve Dikili açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik botlar içerisindeki 73 düzensiz göçmeni kurtardı. Aynı tarihte, Çeşme açıklarında ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan lastik bot içindeki 31 göçmen de yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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