Yunanistan ölüme, biz hayata bağladık: Göçmenleri yine ölüme ittiler
Yunanistan tarafından geri itilerek ölüme gönderilen lastik bot içerisindeki göçmenler Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.
Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye kurtarma botu sevk edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına lastik bot içinde geri itilen 26 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.