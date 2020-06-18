Yunanistan, NATO'da Türkiye'yi hedef aldı: Güç kullanma tehdidinde bulundu

NATO Savunma Bakanları, dün videokonferans yöntemiyle iki gün sürecek toplantıya başladı.

Toplantının ilk günü sonunda bir açıklama yayınlayan Yunanistan Savunma Bakanlığı, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un toplantıda yaptığı konuşmaları kamuoyuna aktardı.

Açıklamada, "Bakan Panagiotopoulos, geçen hafta Akdeniz'de NATO müttefiklerine ait bir geminin müttefiklere ait başka bir gemiye güç kullanma tehdidinde bulunmasını kınadı. Bakan, bu davranışın sadece sorunlu olmadığını aynı zamanda korkunç olduğunu belirterek NATO'nun bütünlüğünü ve dayanışmasını baltalayan bu tür davranışların güçlü bağları ve ortak değerleri olan bir NATO'ya uygun olmadığını, rastgele bir çıkar grubunda görülebileceğini söyledi" dendi.

Açıklamaya göre Panagiotopoulos, Yunanistan'ın NATO'yu güçlendiren ve daha etkili kılan inisiyatiflere bağlılığını koruduğunu ve İttifak'ın bütünlüğünün korunmasının önem arz ettiğini vurguladı.

Panagiotopoulos, bunun için gereken koşulun müttefiklerin uluslararası hukuk normlarına, iyi komşuluk ilkelerine ve NATO Sözleşmesi'ndeki yükümlülüklere uyması olduğunu kaydetti.

Yunan tacizine Türk donanması müdahale etmişti

Yunanistan Savunma Bakanlığı, açıklamada NATO'daki müttefikin hangi ülke olduğunu belirtmedi ancak geçen hafta Yunan fırkateyni Türk kargo gemisinin önünü kesmeye çalışmış, Türk donanması müdahale etmişti.