Yunanistan medyası detayları yazdı: Ali Sabancı 7 saatlik ameliyatla kurtulmuş

Yunanistan’ın Leros Adası’nda zodyak botla kaza yapan Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı çiftine ilişkin detaylar Yunan medyasında yer aldı.

Önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen kazanın ardından ağır yaralanan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı ilk olarak Leros Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Gazete Duvar’ın iefimerida.gr adlı haber sitesinden aktardığına göre hastane başhekimi Nikos Charalambis şunları söyledi:

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“ADAMIN DURUMUNUN DAHA AĞIR OLDUĞUNU TESPİT ETTİK”

“Saat 21.30 sıralarında Lipsi’de meydana gelen deniz kazasıyla ilgili Liman Başkanlığı’ndan bilgi aldım. Bir saat içinde bize bir kadın ve ağır yaralı bir adam getirdiler. Kadın ilk bakışta daha ağır yaralı görünüyordu. Ancak gerekli tetkikler sırasında ve tomografi incelemesi sonrasında vücudunda yaralar bulunan adamın durumunun daha ağır olduğunu tespit ettik. Kayalara çarpması nedeniyle teknenin direksiyonuna çarpmış gibi görünüyor.

Ameliyata saat 22.30’da başladılar ve sabah 5.30’da bitirdiler. 7 saatlik bir ameliyattan bahsediyoruz. Bir ara hastaneye Türkiye’den doktorlar da geldi ama protokol gereği yardım etmelerine izin veremedik. Türk doktorlar bunu fark etti ve herhangi bir sorun yaratmadı. 54 yaşındaki Ali Sabancı, sabah saatlerinde tedavi için Türkiye’ye götürüldü. Eşine de aynı prosedür uygulandı.”

HOLDİNG DE BİLGİLENDİRME PAYLAŞTI

Öte yandan Esas Holding’den dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, “Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde geçirdiği deniz kazasının ardından tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları iyiye gitmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir” denildi.