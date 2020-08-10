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Aktüel

Yunanistan Kipi Sınır Kapısı'nı 23.00 - 07.00 saatleri arasında kapatacak

Yeniakit Publisher
2020-08-10 11:59:11 -
Yunanistan Kipi Sınır Kapısı'nı 23.00 - 07.00 saatleri arasında kapatacak

EDİRNE (AA) - Yunanistan, İpsala Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kipi Sınır Kapısı'nda hafta sonu başlattığı "gündüz çalışma programı" uygulamasını uzattı.

Alınan bilgiye göre, Yunanistan sınır kapısını yolcu ve araç girişlerine 8 saat süreyle bir gün süreyle kapatacağını üç gün önce duyurmuştu.

Salgın önlemleri kapsamındaki uygulamanın uzatıldığı öğrenildi. Kipi Sınır Kapısı'nda işlemler 23.00 - 07.00 saatleri dışında yapılabilecek. Yunanistan'ın söz konusu yöntemi diğer ülkelerle olan sınır kapılarının tamamına yakınında uyguladığı kaydedildi.

Bu arada, söz konusu uygulamanın gurbetçi dönüş trafiğini Kapıkule Sınır Kapısı'na yönlendireceği tahmin ediliyor.


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