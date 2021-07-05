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Yunanistan itti! Yüzerek Kuşadası'na çıktılar
Dünya Yunanistan itti! Yüzerek Kuşadası'na çıktılar
Dünya

Yunanistan itti! Yüzerek Kuşadası'na çıktılar

Aydın'da, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 3 düzensiz göçmen, can salı taşımayınca yüzerek karaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 20:49:00 -
Yunanistan itti! Yüzerek Kuşadası'na çıktılar

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 3 düzensiz göçmen, can salı taşımayınca yüzerek karaya çıktı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dipburun mevkisinde yardım ihbarında bulunulması üzerine bölgeye hareket etti.

Araçla ulaşımın olmadığı bölgedeki 3 kişi, botla karaya yanaşan Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen sığınmacıların, can salı taşımayınca kendi yüzerek karaya ulaştığı öğrenildi.

Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen Suriye uyruklu 3 kişi, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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