Yunanistan, İtalya ve Fransa Netanyahu için uluslararası hukuku hiçe saydı

light Radar verilerine göre, sabah saatlerinde İsrail'den ayrılan ve hakkında UCM tarafından verilmiş tutuklama kararı bulunan Netanyahu'nun uçağı "Wings of Zion", Atlas Okyanusu'na ulaştı.

Uçak, Netanyahu'nun eylülde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için New York'a gittiği rotadan farklı bir rota çizdi.

Netanyahu'nun uçağı, UCM'nin İsrail Başbakanı hakkındaki tutuklama kararına rağmen, Roma Statüsü'ne taraf olan Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullanarak Atlas Okyanusu'na ulaştı.

Daha önceki ziyaretlerinde, tutuklanma korkusu nedeniyle pek çok ülkenin hava sahasına girmekten kaçındığı bilinen Netanyahu, son olarak eylülde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a giderken, Yunanistan ve İtalya hava sahasını kullanmış, Fransa hava sahasına girmemişti.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.