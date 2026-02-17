Aman kullanırken dikkat edin! Mutfak savaş alanına döndü
Kayseri’de ocaktaki düdüklü tencerenin patlaması sonucu bir evin mutfağı kullanılamaz hale geldi...
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir apartman dairesinde ocağa bırakılan düdüklü tencere büyük bir gürültüyle patladı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi 30 Ağustos Mahallesi’ndeki 14 katlı binada meydana geldi. Apartmanın 9’uncu katında yaşayan Hatice S., evdeki çiçekleri suladığı sırada yemek pişirmek için ocağa bıraktığı düdüklü tencere patladı. Patlama sonucu mutfak kullanılamaz hale gelirken, Hatice S., olaydan yara almadan kurtuldu.