Annesini mumyalayıp maaşları aldı! 82’lik dolandırıcı teyzeye Ekrem tavsiyesi

İslam ahlakından nasibini almamış Batı toplumundaki çürümeyi gözler önüne seren bu olayda, dolandırıcı kadının 10 yıl boyunca devletin kasasını hortumladığı ortaya çıktı. İşte Akit TV'de Ali Karahasanoğlu'nun 82'lik dolandırıcı teyzeye Ekrem tavsiyesi;

"Almanya'da bir olay olmuş. 82 yaşındaki bir teyze, annesinin ölümünü yetkililere bildirmemiş. Annesi 101 yaşında vefat etmiş. Kadıncağız annesini mumyalamış ve bodrumda saklamış. Tam 10 yıl boyunca annesinin emekli maaşını almaya devam etmiş. Şimdi bu olay ortaya çıkınca hakkında dolandırıcılık davası açılmış.

Ben de diyorum ki, bu 82 yaşındaki Alman teyze neden Ekrem İmamoğlu'nun taktiğini uygulamıyor? İmamoğlu'na 35 yıl önceki diploması sorulduğunda ne diyor? 'Siz 35 yıl önceki olayı mı yargılıyorsunuz? 19 yaşındaki çocuğu mu yargılıyorsunuz?' diyor.

Alman teyze de hakim karşısına çıktığında şöyle diyebilirdi: 'Ben bu işi yapmaya başladığımda 72 yaşındaydım. Siz şimdi 10 yıl önceki olayı mı yargılıyorsunuz? İnsaf edin!' Ama teyzeciğim, sen 10 yıldır o maaşı almaya devam ediyorsun. Daha geçen ay bile o maaşı çektin.

Buradaki şark kurnazlığını bir kenara bırakalım. Ekrem İmamoğlu çıksın aslanlar gibi desin ki: 'Arkadaşlar yalan söylüyorsunuz.' O başsavcı için söylediği 'İftira atıyorlar' açıklamasını net bir şekilde delillendirsin, biz de görelim."