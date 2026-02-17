  • İSTANBUL
Meriç yeniden yükseldi! Edirne için bu kez ‘sarı alarm’ verildi
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Meriç yeniden yükseldi! Edirne için bu kez 'sarı alarm' verildi

Edirne’de son yağışlar ve Bulgaristan’daki barajlardan bırakılan suların etkisiyle Meriç Nehri’nde su seviyesi tekrar yükseldi.

#1
Foto - Meriç yeniden yükseldi! Edirne için bu kez ‘sarı alarm’ verildi

Edirne’de günlerdir etkili olan yağışlar ve sınır ötesinden gelen su akışı, Meriç Nehri’nde seviyenin yeniden yükselmesine yol açtı.

#2
Foto - Meriç yeniden yükseldi! Edirne için bu kez ‘sarı alarm’ verildi

Son yağışlar, karların erimesi ve Bulgaristan'daki barajlardan su bırakılmasıyla birlikte Edirne'deki nehirlerde su seviyesi hızla arttı. 7 Şubat’ta, son yılların en yüksek debisi olan 1257 metreküp/saniyeye yükselen Meriç Nehri için Devlet Su İşleri (DSİ) 'turuncu alarm' uyarısında bulundu. Tunca Nehri'nin debisi 15 metreküp/saniye olarak ölçülürken, Arda Nehri'nin Bulgaristan'ın Ivaylovgrad kesiminde ise kırmızı seviye olan 778 metreküp/saniyeye yükseldi. Meriç Nehri, Edirne'de NATO Köprüsü mevkisi olarak adlandırılan bölgede yatağından taştı. Taşkın üzerine bölgedeki çiftliklerle tarım alanları su altında kaldı. Çiftliklerde hayvanları bulunanlar, traktörlerle hayvanları alıp, başka yere götürdü.

#3
Foto - Meriç yeniden yükseldi! Edirne için bu kez ‘sarı alarm’ verildi

Aradan geçen 10 günlük sürenin ardından Arda Nehri’nin Bulgaristan’daki Ivoylovgrad bölgesinde debisi artarak, 424 metreküp/saniyeye çıktı. Arda Nehri’ndeki artışla birlikte Meriç Nehri’nde de su seviyesi yeniden yükseldi. Nehirde, geçen hafta 621 metreküp/saniye ölçülen debi, bugün 891 metreküp/saniyeye çıktı. Devlet Su İşleri, nehirle ilgili ‘sarı alarm’ uyarısında bulundu.

#4
Foto - Meriç yeniden yükseldi! Edirne için bu kez ‘sarı alarm’ verildi

Öte yandan, aşırı yağış sonrası debisi artıp 'turuncu alarm' verilen Meriç Nehri'ndeki taşkını, DSİ tarafından yapılan 'Kanal Edirne' önledi. DSİ Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından Meriç Nehri baypas edilerek yapılan kanal, 2019’da tamamlandı.

#5
Foto - Meriç yeniden yükseldi! Edirne için bu kez ‘sarı alarm’ verildi

Toplam 7 bin 800 metrelik kanaldan önce, Meriç'in taşması sonucu çevresindeki iş yerleri ve sosyal tesisler ile yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi ve mahalledeki tarım alanları sular altında kalıyordu.

