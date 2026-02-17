  • İSTANBUL
Erzurum'da mezarlıkta kan donduran keşif! Poşete sarılı halde bulundu: Vicdansızlar cenini oraya bırakıp kaçtı

Erzurum’un Aziziye ilçesinde, insanlığın geldiği son noktayı gözler önüne seren kan donduran bir olay yaşandı. İlçe mezarlığında temizlik veya ziyaret amacıyla bulunan vatandaşlar, çalılıkların arasında şüpheli bir poşet fark etti. Merakla poşeti kontrol edenler, gördükleri feci manzara karşısında adeta donakaldı. Poşete sarılarak terk edilmiş bir ceninle karşılaşan vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden emniyet güçlerine bildirdi.

İlçe çıkışı E-80 kara yolu kenarındaki mezarlıkta poşete sarılı cenin görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, cenini olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırdı.

Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

