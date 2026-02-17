Etiyopya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’nin davetine icabetle resmi ziyaret düzenlediği Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’ya geldi. Başkent Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı'nda karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulusal Saray’da Abiy Ahmed Ali tarafından resmi törenle karşılandı.

İki ülke marşlarının okunmasıyla başlayan törende Cumhurbaşkanı Erdoğan tören kıtasını selamladı. Törende Erdoğan ve Ahmed Ali’ye Türk ve Etiyopyalı heyetler tanıtıldı. Erdoğan ve Ahmed Ali daha sonra ikili görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Addis Abada Büyükelçiliğinin açılışının 100. yılına da denk gelen ziyareti kapsamında Etiyopya Başbakanı Ali ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak.

Erdoğan toplantıların ardından ise anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak. Ulusal Saray Bilim Müzesi’ni de gezecek olan Erdoğan, Addis Ababa Uluslararası Kongre Merkezi’ni de ziyaret edecek. Erdoğan’ın temaslarını tamamlamasının ardından ülkeye dönmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan'a yapılan sıcak karşılama ve törendeki renkli anlar dünya basınının da dikkatini çekti.