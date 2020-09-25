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İSLAM 'Yunanistan ile savaş çıkarsa ne yapacağız?' Çok net cevap
İSLAM

'Yunanistan ile savaş çıkarsa ne yapacağız?' Çok net cevap

Prof. Dr. Esad Coşan Hoca yıllar önce Kardak meselesinde Yunanistan ile ilgili yaptığı açıklamada harp çıkarsa "Bir gül bahçesine girercesine çarpacağız." diyerek Müslümanların tutumunu özetlemişti.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 00:32:00 - 2020-09-25 00:36:54

1996 yılında Yunanistan ile yaşanan Kardak Krizi'ne ilişkin olarak yıllar önce açıklamalarda bulunan rahmetli Prof. Dr. Esad Coşan Hoca, "Yunanistan kurcalaya kurcalaya Kardak meselesi filan, bir savaş patlak verirse ne yapacağız. Çarpışacağız ne yapalım. Bir gül bahçesine girercesine, bizim ölümden korkumuz yok, Allah yolunda ölmeyi en büyük millet biliriz. Bizim karşımızda hiç kimse duramaz ama biz sağlam Müslümanlar olursak." diyerek Müslümanların tutumunu özetlemişti.

Kardak Krizi sonrası aradan geçen 24 yıl sonra Yunanistan Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı Haçlı İttifakı'nı da yanına alarak çirkin provokasyonlarda bulunuyor.

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