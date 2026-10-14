Azerbaycan kökenli oyuncu şaşırtmadı! Gezici Cavadzade’den başörtü yasağına destek
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Azerbaycan kökenli oyuncu Nesrin Cavadzade başörtü yasağına suratı kızarmadan destek çıktı.
Müslüman Türk halkını görmezden gelen İlham Aliyev liderliğindeki Azerbaycan'da okullarda getirilen başörtü yasağına Azerbaycan kökenli oyuncu Nesrin Cavadzade'nin sosyal medya üzerinden yaptığı yorum dikkat çekti.
Azerbaycan tarafından yapılan, "Devletimiz, Türk milli kimliğimize kastederek Arap-Fars değerleri katmaya yönelik her türlü girişimin önüne geçecektir. Bizim kendi milli değerlerimiz var. Türki değerlerimizin önüne kimse geçemez." açıklamasına yorum yapan oyuncu Nesrin Cavadzade, yasak kararına destek verdi.
ÜÇ EMOJİYLE SKANDALA DESTEK VERDİ
Cavadzade ise söz konusu paylaşımın altına ateş, Azerbaycan bayrağı ve kırmızı kalp emojileri bıraktı.
GEZİ KALKIŞMASINA DESTEK VERMİŞTİ
Nesrin Cavadzade Türkiye'de polislere karşı taşlı, sopalı, molotoflu saldırıların gerçekleştiği Gezi olaylarında boy göstermişti.
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