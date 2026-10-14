Son dakika! ABD’de yıllık enflasyon beklentileri aştı! Altın fiyatları sert çakıldı

ABD'de enflasyon rakamı, eylülde aylık yüzde 0,6 ile beklentilere paralel, yıllıkta ise yüzde 3,7 ile beklentilerin üzerinde arttı. Bu gelişmeye piyasalar tepkisiz kalmadı. Ons gümüşte kayıplar yüzde 2'yi, ons altında ise yüzde 1.5'i aştı. Gram altın ise 6 bin 600 liranın üzerinden 6 bin 530 lira seviyelerine kadar geriledi.