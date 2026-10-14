  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul’daki sanayi sitesinde korkutan yangın! Fatih Süleyman Denizolgun’dan net mesaj! ‘Darbe girişimcilerine asla geçit vermeyeceğiz!’ Filistinli 12-17 yaş arası kız çocuklarına İsrail askerlerinden cinsel saldırı! MGK Genel Sekreteri Okay Memiş, Hasan Turan’ın acısına ortak oldu 3 yaşındaki kızın ölümünde ‘ateş düşürücü’ şüphesi! Halk TV için 4 gün önce ne demişti? Kılıçdaroğlu’nun sözleri yeniden gündemde Halk TV soruşturmasında yeni adım: Kanalın yönetimine TMSF atandı 10 yıl sonra bir ilk! GKRY lideri Türkiye’ye geliyor Yeni Partili başkanlar arasında “AK Parti” kavgası! “Geç de kurtulalım” Seküler hedonist toplumun sonu: İngilizlerin yarısı olası savaşta ülkesi için savaşmak istemiyor!
Ekonomi Son dakika! ABD’de yıllık enflasyon beklentileri aştı! Altın fiyatları sert çakıldı
Ekonomi

Son dakika! ABD’de yıllık enflasyon beklentileri aştı! Altın fiyatları sert çakıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Son dakika! ABD’de yıllık enflasyon beklentileri aştı! Altın fiyatları sert çakıldı

ABD'de enflasyon rakamı, eylülde aylık yüzde 0,6 ile beklentilere paralel, yıllıkta ise yüzde 3,7 ile beklentilerin üzerinde arttı. Bu gelişmeye piyasalar tepkisiz kalmadı. Ons gümüşte kayıplar yüzde 2'yi, ons altında ise yüzde 1.5'i aştı. Gram altın ise 6 bin 600 liranın üzerinden 6 bin 530 lira seviyelerine kadar geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE), eylül ayında yıllık bazda yüzde 3,7 arttı. Piyasa beklentisi enflasyonun yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. TÜFE'de aylık veri yüzde 0,6 ile piyasa tahminleriyle uyumlu gerçekleşti.

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE ise yıllık bazda yüzde 2,6 artarak yüzde 2,5 olan piyasa beklentisinin üzerinde açıklandı. Aylık veri de yüzde 0,3 düzeyinde gerçekleşerek yüzde 0,2 olan piyasa beklentisini aştı.

Enflasyon verilerinin ardından Fed'in ekim ayında faiz artıracağına yönelik beklentiler güçlendi.

Tahmin piyasası Kalshi'nin verilerine göre Fed'in ekim toplantısında faiz artırma olasılığı yüzde 21'den yüzde 33'e yükseldi. Faizlerin sabit tutulması olasılığı ise yüzde 79'dan yüzde 65'e geriledi.

PİYASALAR NE TEPKİ VERDİ?

Enflasyon verilerinin ardından yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim ayında faiz artıracağına yönelik beklentilerini yükseltti. Fed'in 2027 sonuna kadar üç faiz artırımı daha yapacağına ilişkin beklentiler de güçlendi.

Verilerin ardından değerli metallerde satış baskısı arttı. Ons gümüşte kayıplar yüzde 2'yi, ons altında ise yüzde 1.5'i aştı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise enflasyon verilerinin ardından yüzde 5,25 seviyesini aşarak günün en yüksek düzeylerine ulaştı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23