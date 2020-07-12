Yunanistan haddini iyice aştı! Türkiye'ye yaptırım uygulamalarını isteyecekler

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ayasofya’nın camiye dönüşmesinin dünyanın değil, sadece Yunan-Türk ilişkilerinin sorunu olarak görmenin ‘tehlikeli’ olduğunu söylerak yaşanan süreçten rahatsız oldu.

Dendias, Skai televizyonuna verdiği röportajda ayrıca, Avrupa Birliği’nin (AB) Yunanistan'ın egemenlik haklarının ihlali durumunda Türkiye'ye karşı ‘güçlü’ önlemlerin yer aldığı hazır bir listesinin olması gerektiğini söyledi.

Pazartesi günü, Türkiye meselesinin Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Konseyi'nde ele alınacağını belirten Dendias, “Yunanistan orada, Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal etmesi durumunda, AB'den Türkiye'ye karşı mümkün olan en güçlü önlemlerin bir listesini hazırlamasını isteyecek” dedi.

Batı kuklası Yunanistan'ın haddini aşan bakanı, AB'den Türkiye'ye yaptırım uygulamasını isteyecek.

Ayasofya için rahatsız oldu

Dendias, Ayasofya’nın tüm dünyanın sorunu olduğunu öne sürerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tehlike, Ayasofya meselesini Yunan-Türk sorunu olarak görmemizden kaynaklanıyor, ancak küresel bir sorundur. Bu, kuralların kaldırılması ve dünya toplumuna saygısızlık meselesidir.”