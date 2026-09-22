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Gündem Yunanistan gezisinden dönerken yattan düşmüştü! Cesedi sahile vurdu
Gündem

Yunanistan gezisinden dönerken yattan düşmüştü! Cesedi sahile vurdu

Yeniakit Publisher
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Yunanistan gezisinden dönerken yattan düşmüştü! Cesedi sahile vurdu

Kuşadası’ndan gittiği Yunanistan’ın Samos (Sisam) Adasından dönüş yolculuğu sırasında seyir halindeki yattan denize düşerek kaybolduğu iddia edilen iş insanı Rıza Muslu’nun cansız bedeni Kuşadası sahilinde bulundu.

Geçen günlerde Yunanistan’ın Samos (Sisam) adasına giden ve dönüş yolculuğunda yattan düşerek denizde kaybolduğu iddia edilen ve Kuşadası ilçesinde müteahhitlik yaptığı öğrenilen Rıza Muslu’yu bulmak için ekipler arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Bugün Kuşadası Sahil Siteleri Sevgi Plajı’nda bir şahsın hareketsiz şekilde bulunduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede sahilde hayatını kaybeden kişinin, Sisam gezisinden dönerken yattan denize düştüğü iddia edilen Rıza Muslu olduğu tespit edildi. Muslu’nun cenazesi olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılacağı, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından netleşeceği öğrenildi.

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