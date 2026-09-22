İşte o son 7 sezonun en kötüsü... İspanyollar duyurdu: Mourinho şaşırtmıyor
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın yolunu tutan Jose Mourinho, sezon başında eski takımı Real Madrid'e dönmüştü. Ve hiç iyi bir başlangıç yapılmadı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın yolunu tutan Jose Mourinho, sezon başında eski takımı Real Madrid'e dönmüştü. Ve hiç iyi bir başlangıç yapılmadı.
Real Madrid'in son 7 sezondaki ilk 7 haftalık performansları göz önüne alındığında Jose Mourinho en kötü başlangıcı yaptı. Portekizli teknik adam, 5 galibiyet ve 2 yenilgiyle 15 puan topladı. Ondan önceki rekor 16 puanla Zidane'a aitti. Mourinho onu geçmiş oldu.
Ve Real Madrid, son dakika golleri olmasaydı 15 puan da alamayacaktı. 63 yaşındaki çalıştırıcının İspanyol deviyle 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
Hatırlanacağı üzere Portekizli hoca Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçmişti. Madrid Yönetimi, onu yıldızları yönetebilsin diye takıma çağırdı!
Üstelik bu sezon şampiyonluk ihtimalleri de çok az görülüyor. Barcelona, son yıllardaki en güçlü oyunlardan birini ortaya koyuyor. Barça, 7'de 7 yaptı. 31 gol atıp, 7 gol yediler. Real Madrid ise rakip ağları 18 kez havalandırırken kalesinde 8 gol gördü.
Jose Mourinho'nun ilerleyen süreçte kovulacağı konuşuyor. Bu da yine yüklü miktarda tazminat demek...
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