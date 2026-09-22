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İşte o son 7 sezonun en kötüsü... İspanyollar duyurdu: Mourinho şaşırtmıyor

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İşte o son 7 sezonun en kötüsü... İspanyollar duyurdu: Mourinho şaşırtmıyor

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın yolunu tutan Jose Mourinho, sezon başında eski takımı Real Madrid'e dönmüştü. Ve hiç iyi bir başlangıç yapılmadı.

#1
Foto - İşte o son 7 sezonun en kötüsü... İspanyollar duyurdu: Mourinho şaşırtmıyor

Real Madrid'in son 7 sezondaki ilk 7 haftalık performansları göz önüne alındığında Jose Mourinho en kötü başlangıcı yaptı. Portekizli teknik adam, 5 galibiyet ve 2 yenilgiyle 15 puan topladı. Ondan önceki rekor 16 puanla Zidane'a aitti. Mourinho onu geçmiş oldu.

#2
Foto - İşte o son 7 sezonun en kötüsü... İspanyollar duyurdu: Mourinho şaşırtmıyor

Ve Real Madrid, son dakika golleri olmasaydı 15 puan da alamayacaktı. 63 yaşındaki çalıştırıcının İspanyol deviyle 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

#3
Foto - İşte o son 7 sezonun en kötüsü... İspanyollar duyurdu: Mourinho şaşırtmıyor

Hatırlanacağı üzere Portekizli hoca Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçmişti. Madrid Yönetimi, onu yıldızları yönetebilsin diye takıma çağırdı!

#4
Foto - İşte o son 7 sezonun en kötüsü... İspanyollar duyurdu: Mourinho şaşırtmıyor

Üstelik bu sezon şampiyonluk ihtimalleri de çok az görülüyor. Barcelona, son yıllardaki en güçlü oyunlardan birini ortaya koyuyor. Barça, 7'de 7 yaptı. 31 gol atıp, 7 gol yediler. Real Madrid ise rakip ağları 18 kez havalandırırken kalesinde 8 gol gördü.

#5
Foto - İşte o son 7 sezonun en kötüsü... İspanyollar duyurdu: Mourinho şaşırtmıyor

Jose Mourinho'nun ilerleyen süreçte kovulacağı konuşuyor. Bu da yine yüklü miktarda tazminat demek...

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