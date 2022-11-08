  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yunanistan geri itti! Türkiye kurtardı
Gündem

Yunanistan geri itti! Türkiye kurtardı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 38 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 1 göçmen kaçakçısı ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 3 kişinin yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 23:03:00 -
Yunanistan geri itti! Türkiye kurtardı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 38 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 1 göçmen kaçakçısı ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 3 kişinin yakalandığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik gemisi yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 38 düzensiz göçmeni kurtardı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23