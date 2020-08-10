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Dünya

Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan ilginç çıkış

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz nedeniyle gerilen ilişkiler sonrası Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan ilginç bir çıkış geldi. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Doğu Akdeniz'le ilgili "Her şey yolunda. Her şey güzel olacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 14:57:00 -
Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan ilginç çıkış

Yunanistan'ın Mısır ile yaptığı korsan anlaşma sonrası Akdeniz'de gerilim yükseldi. İki ülkeden peş peşe açıklamalar gelirken Türkiye'den son dakika hamlesi geldi.

Navtex ilan edildi

Türkiye yaşananlar sonrası, Oruç Reis Gemisi'ni Akdeniz'e göndererek Navtex ilan etti. Bu durum üzerine Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı.

Toplantıdan ilginç mesaj: Her şey güzel olacak

Başbakan Miçotakis başkanlığında yapılan toplantıyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken,Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, ilginç bir çıkışta bulundu. Floros, Doğu Akdeniz'le ilgili "Her şey yolunda. Her şey güzel olacak" dedi.

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