Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan ilginç çıkış
Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz nedeniyle gerilen ilişkiler sonrası Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan ilginç bir çıkış geldi. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Doğu Akdeniz'le ilgili "Her şey yolunda. Her şey güzel olacak" dedi.
Yunanistan'ın Mısır ile yaptığı korsan anlaşma sonrası Akdeniz'de gerilim yükseldi. İki ülkeden peş peşe açıklamalar gelirken Türkiye'den son dakika hamlesi geldi.
Navtex ilan edildi
Türkiye yaşananlar sonrası, Oruç Reis Gemisi'ni Akdeniz'e göndererek Navtex ilan etti. Bu durum üzerine Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı.
Toplantıdan ilginç mesaj: Her şey güzel olacak
Başbakan Miçotakis başkanlığında yapılan toplantıyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken,Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, ilginç bir çıkışta bulundu. Floros, Doğu Akdeniz'le ilgili "Her şey yolunda. Her şey güzel olacak" dedi.