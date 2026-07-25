Erciyes’ten dönüşte acı kaza! Bisikletten düşen belediye müdürü hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Kayseri’de bisikletiyle Erciyes Dağı’ndan inen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç, dengesini kaybederek yola düştü. Tümgüç’ün olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.
Kayseri’de Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç’ün bisiklet turu acı sonla bitti. Tümgüç, bisikletiyle Erciyes Dağı'ndan indiği sırada Mehmet Özhaseki Bulvarı'nda dengesini kaybederek yola düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Tümgüç'ün cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun, kazanın ardından olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldığı öğrenildi.