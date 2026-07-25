  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İmamoğlu, Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı mı? Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama Ne ABD ne de İsrail! İran'a gizli saldırı : Bu kez iki Körfez ülkesi gündemde HÜRMÜZ İÇİN KRİTİK ZİRVE! Umman heyeti Tahran'da Özgür Özel’den Mansur Yavaş açıklaması! Kendi yolunu çizenlerin gövde gösterisi başladı! Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Bilişim şirketi sahibi tutuklandı! Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi belli oldu! Pakistanlı bakandan diplomasi hamlesi! Şanghay İşbirliği Örgütü'ne kritik çağrı! Memleketinde AK Parti ilk sırada çıktı! Mansur Yavaş'a Başkent şoku! Tacize direnen 14 yaşındaki çocuk felç kaldı! Lanet olsun sizin insanlığınıza Tutuklu Fatma Kaplan Hürriyet ile ilgili şok ifadeler… Paraya zaafı var altını kendi teslim alır
Dünya Batı Şeria'da zulüm tırmandı: İşgalci İsrail 40 Filistinli genci gözaltına aldı
Dünya

Batı Şeria'da zulüm tırmandı: İşgalci İsrail 40 Filistinli genci gözaltına aldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Batı Şeria'da zulüm tırmandı: İşgalci İsrail 40 Filistinli genci gözaltına aldı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Tel beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, bölgeyi tamamen abluka altına aldı. Evlere yönelik geniş çaplı baskınlarda en az 40 Filistinli genci gözaltına alan işgal güçleri, el koydukları bir sivil evi ise geçici saha sorgu merkezine çevirdi.

Terör devleti İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Tel beldesine düzenlediği baskında en az 40 Filistinliyi gözaltına aldığı ve beldeyi kuşatmaya devam ettiği bildirildi.

Filistin’in Sesi Radyosunun haberine göre, İsrail ordusu Nablus'un batısındaki Tel beldesine yönelik baskınlarını sürdürüyor.

Katil İsrail güçlerinin, beldeye düzenlediği baskınlarda şu ana kadar 40'tan fazla Filistinli genci gözaltına aldığı belirtildi.

Haberde, İsrail askerlerinin beldedeki bir evi gasbederek geçici bir saha sorgu merkezine dönüştürdüğü aktarıldı.

Tel beldesinde evlere yönelik geniş çaplı baskınlar düzenleyen İsrail ordusunun, beldeyi her yönden kuşatma altında tutmaya devam ettiği kaydedildi.

Terörist İsrail'den Türkiye'ye alçak tehdit: Türk ordusuyla...
Terörist İsrail'den Türkiye'ye alçak tehdit: Türk ordusuyla...

Dünya

Terörist İsrail'den Türkiye'ye alçak tehdit: Türk ordusuyla...

ABD'nin trilyon dolarlık savunma bütçesinde dikkat çeken İsrail maddesi
ABD'nin trilyon dolarlık savunma bütçesinde dikkat çeken İsrail maddesi

Gündem

ABD'nin trilyon dolarlık savunma bütçesinde dikkat çeken İsrail maddesi

İsrail Bakanı'ndan Türkiye'yi hedef alan provokatif sözler: "Türk ordusuyla doğrudan temas olabilir"
İsrail Bakanı'ndan Türkiye'yi hedef alan provokatif sözler: "Türk ordusuyla doğrudan temas olabilir"

Gündem

İsrail Bakanı'ndan Türkiye'yi hedef alan provokatif sözler: "Türk ordusuyla doğrudan temas olabilir"

Ne ABD ne de İsrail! İran'a gizli saldırı : Bu kez iki Körfez ülkesi gündemde
Ne ABD ne de İsrail! İran'a gizli saldırı : Bu kez iki Körfez ülkesi gündemde

Gündem

Ne ABD ne de İsrail! İran'a gizli saldırı : Bu kez iki Körfez ülkesi gündemde

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23