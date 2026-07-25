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Ekonomi
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Özelleştirme İdaresi onayladı! 3 ildeki taşınmazlar satıldı

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AA Giriş Tarihi:

Özelleştirme İdaresi onayladı! 3 ildeki taşınmazlar satıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara, İstanbul ve Van'daki bazı taşınmazların satışına onay verdi. İşte taşınmazlar ve bedelleri…

#1
Foto - Özelleştirme İdaresi onayladı! 3 ildeki taşınmazlar satıldı

ÖİB'nin konuya ilişkin karar tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

#2
Foto - Özelleştirme İdaresi onayladı! 3 ildeki taşınmazlar satıldı

Buna göre özelleştirme kapsam ve programındaki, mülkiyeti Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı Van'ın Tuşba ilçesi Beyüzümü Mahallesi'ndeki taşınmazın ihalede 23 milyon 750 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Botan Geri Dönüşüm Lojistik İnşaat Sanayi İthalat İhracat ve Ticaret Ltd Şti'ye satışı onaylandı.

#3
Foto - Özelleştirme İdaresi onayladı! 3 ildeki taşınmazlar satıldı

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul'un Sarıyer ilçesi Gümüşdere Mahallesi'ndeki taşınmazın ihalede 22 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan Fatih Düzgün'e satışı kararlaştırıldı.

#4
Foto - Özelleştirme İdaresi onayladı! 3 ildeki taşınmazlar satıldı

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Ankara'nın Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi'ndeki taşınmazın 13 milyon 350 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Vedat Gürbüz'e satışı uygun bulundu.

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