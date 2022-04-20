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Dünya Yunanistan fena tutuştu! Resmen korkudan titriyorlar
Dünya

Yunanistan fena tutuştu! Resmen korkudan titriyorlar

Türkiye'nin insansız hava araçlarının yurt dışından yoğun talep görmesi ve savaş alanlarındaki başarısı Yunanistan'ı kara kara düşündürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 14:25:00 -
Yunanistan fena tutuştu! Resmen korkudan titriyorlar

İnsansız hava araçlarının yurt dışından yoğun talep görmesi ve savaş alanlarındaki başarısı Atina'yı düşündürüyor. Yunan basını, konuyu gündeme taşıdı.

 

Yunanistan basını, Türkiye'nin SİHA teknolojisindeki ilerlemesine ilişkin Atina'da tartışmalar yaşandığını yazdı.

Kathimerini gazetesinin haberinde, Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın ordunun hava gücünü iyileştirmek için arayışlarda olduğu, Fransa, ABD ve İsrail ile görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

"SİHA kaygısı, Ukrayna'dan sonra körüklendi"

Fransız devriye drone'ları ve anti-SİHA sistemlerine ilişkin teklifin Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'na sunulduğu notuna yer verilen haberde, "İsrail ve ABD ile MQ-9 Reaper tedariği konusunda görüşmeler var." denildi.

Haberde ayrıca, "Atina'nın Türkiye'nin SİHA yeteneklerine dair kaygıları, Bayraktar TB2'nin Ukrayna'da oynadığı belirleyici rolün ardından körüklenmiş durumda." tespitinde bulunuldu.

Yerli üretimde yapım olanakları sınırlı

Türk SİHA'larının Avrupa ülkeleri tarafından gün geçtikçe daha fazla ilgi gördüğüne de dikkat çekildi.

Öte yandan, Yunanistan'da yerli üretim alanında "çok iddialı" çalışmaların olduğu, bununla birlikte yerli havacılık endüstrisinin mevcut durumuna işaret edilerek, yapım olanaklarının sınırlı olması nedeniyle beklentilerin düşük kaldığı aktarıldı.

 

 

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