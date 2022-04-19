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Yerel Yunanistan felakete itti! Ege açıklarında 48 düzensiz göçmen...
Yerel

Yunanistan felakete itti! Ege açıklarında 48 düzensiz göçmen...

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 26 düzensiz göçmen yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 17:31:00 -
Yunanistan felakete itti! Ege açıklarında 48 düzensiz göçmen...

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 18 Nisan saat 01.20 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 3 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Ekipler aynı gün Dikili ilçesi açıklarında saat 02.10 sıralarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine çalışma başlattı. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak istediği tespit edilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen yakalandı. Saat 07.30 sıralarında ise yine Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 19 göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan toplam 48 düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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