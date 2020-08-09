Yunanistan eski bakanı Nikos Kotzias: Bu bir geri çekilme

Yunanistan ile darbeci Sisi yönetimindeki Mısır arasında yapılan deniz yetki sınırılandırılması anlaşmasının yankıları sürüyor.

Türkiye, yapılan sözde anlaşmanın ardından NAVTEKS yayınladı ve yarın Fethiye açıklarında harekete geçilecek.

Yunanistan ile Mısır arasında yapılan anlaşmaya ilişkin konuşan Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan MEB anlaşmasında adaların tam etki iddiasından bir kez daha feragat edildiğini ve Meis'in anlaşmaya dahil edilmemesinin büyük bir geri çekilme olduğunu belirtti.

Anlaşmaya Güney Kıbrıs'tan da dikkat çeken bir yorum geldi.

Güney Kıbrıs merkezli Politis gazetesi söz konusu şer anlaşmayı “Yunanistan-Mısır anlaşmasına dair, aralarında hükümete yakın isimlerin de bulunduğu Kıbrıs içerisinde çoğu kişiyi oldukça kaygılandıran noktalardan biri de, anlaşmanın Meis’i ve Rodos’un doğu bölgesini dışarda bırakmış olmasıdır" şeklinde yorumladı.