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Dünya Yunanistan duyurdu: Suudi Arabistan geliyor
Dünya

Yunanistan duyurdu: Suudi Arabistan geliyor

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan yetkililerinin Atina'ya ziyaret düzenleyeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 16:46:00 -
Yunanistan duyurdu: Suudi Arabistan geliyor

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal Bin Farhan Al-Saud’un Atina’ya resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal Bin Farhan Al-Saud’un Atina’ya resmi ziyarette bulunacak.

Yunanistan Dışişleri açıklamasında; iki bakanın öğle saatlerinde özel görüşeceği ve daha sonra ortak açıklama yapacağı belirtildi.

Açıklamada “Görüşmelerin odağında savunma, ekonomi ve yatırım alanlarındaki ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası kuruluşlarla işbirliği konularının yer alması bekleniyor. Doğu Akdeniz ve Körfez bölgesindeki gelişmelerin de etraflıca incelenmesi bekleniyor” ifadeleri yer aldı.

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