Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias, Yunanistan'ın yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılış töreninde bir araya gelecek.03 Eylül 2018 Pazartesi 13:57
Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias, yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katılmak için yarın kenti ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da açılış törenine iştirak edecek ve iki mevkidaş bu vesileyle ikili ilişkiler hakkında görüşecek.
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