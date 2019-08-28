Yunanistan’ da Rodos adasının güneyinde bulunan Kerpe adası açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yunanistan’ da Rodos adasının güneyinde bulunan Kerpe adası açıklarında 4.
28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:34
Yunanistan’ da Rodos adasının güneyinde bulunan Kerpe adası açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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