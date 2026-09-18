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Köylüler el ele vererek üretiyor: Sakarya'dan ABD'ye ihraç ediliyor!

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Köylüler el ele vererek üretiyor: Sakarya'dan ABD'ye ihraç ediliyor!

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Paralı Köyü'nde fındık üreticileri el ele vererek ürünlerini doğrudan aracılara satmak yerine kendileri yetiştirip ihraç ediyorlar.

#1
Foto - Köylüler el ele vererek üretiyor: Sakarya'dan ABD'ye ihraç ediliyor!

2013 yılında temelleri atılan proje kapsamında üretilen yaklaşık 20 farklı fındık ürünü, Sakarya, Kocaeli ve Düzce'deki yerel zincir marketlerde satışa sunuluyor. "Sakarya Çikolatası" adı verilen ürün ise Amerika'ya ihraç edildi. Köydeki üreticiler, fındığın katma değerinin üreticide kalması amacıyla güçlerini birleştirerek Kırsal Kalkınma Kooperatifi kurdu. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle önce kırma, ardından kavurma tesisi oluşturuldu.

#2
Foto - Köylüler el ele vererek üretiyor: Sakarya'dan ABD'ye ihraç ediliyor!

5 YILLIK PLANLI ÇALIŞMA Yaklaşık 5 yıllık planlı çalışmanın ardından fındık, nihai tüketiciye ulaşabilecek farklı ürünlere dönüştürülmeye başlandı. Yaklaşık 100'ün üzerinde üreticinin yer aldığı kooperatifte, fındığın hasadından tüketiciye ulaşmasına kadar birçok işlem köyde gerçekleştiriliyor. Yıllık yaklaşık bin ton fındık üreten köyde, üretimin yaklaşık yüzde 20'si kooperatif bünyesinde işlenebiliyor. Hedef ise bu oranı zaman içinde yüzde 100'e çıkarmak.

#3
Foto - Köylüler el ele vererek üretiyor: Sakarya'dan ABD'ye ihraç ediliyor!

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, çalışmanın fındık üreticileri için bir model olduğunu belirterek, "Üreticiler fındığını hasat ettikten sonra doğrudan kabuklu bir şekilde tüccara satmak yerine kendi köyümüzde katma değerli hale getirelim düşüncesiyle bir ekip kurmuşlar" dedi. Çöpoğlu, yaklaşık 20 farklı ürünün Sakarya, Kocaeli ve Düzce'deki yerel zincir marketlerde satıldığını söyledi.

#4
Foto - Köylüler el ele vererek üretiyor: Sakarya'dan ABD'ye ihraç ediliyor!

Çöpoğlu, sistemin köyde istihdam da oluşturduğunu belirterek, "Burada yaklaşık sezonsal olarak değişmekle beraber ortalama 12 kadın çalışanımız var. Sistem sürekli büyüyor. Sisteme de, kooperatife de yeni üyeler katılıyor" ifadelerini kullandı. Çöpoğlu, fındığın tüketiciye ulaşana kadar geçirdiği süreçlerin köyde tamamlanmasının katma değerin de köyde kalmasını sağladığını kaydetti.

#5
Foto - Köylüler el ele vererek üretiyor: Sakarya'dan ABD'ye ihraç ediliyor!

Kuzey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Özgür Uğur da çalışmalarının 2013 yılında başladığını belirterek, "Fındık için bir şey yapma, fındığa bir şeyler katma, yöreye faydalı olma gereği hissederek, istihdam oluşturma isteğiyle, aslında bölgemize hizmet etmek arzusuyla 2013 yılında bu işe başladık" dedi.

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