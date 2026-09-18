Ev sahibi olma hayali kabusa döndü! 5 çocuğuyla ahırda yaşamaya başladı

"Çocuklarım enfeksiyon kapar diye çok korkuyorum" Evden çıktıktan sonra babasının kendisine sahip çıktığını anlatan Aslaner, "Burası babamın ahırı ve koyun pazarıdır. Babamın burada bir atı vardı, atı da çalındı. Bana burada bir barınak yaptı. Tavuklar var, köpekler var. Çocuklarım enfeksiyon kapar diye çok korkuyorum. Gece vakti sarhoşu geliyor ve kavga ediyorlar. Burası sarhoşlarla doluyor. Bu yüzden dışarı çıkamıyoruz. Çok korkuyorum. Babam benim yanımda duruyor. Burada oturuyoruz ya da gözümüzü kapatıp yatıyoruz" dedi.