Ev sahibi olma hayali kabusa döndü! 5 çocuğuyla ahırda yaşamaya başladı
Adana’da ev sahibi olma hayali kuran 5 çocuk annesi Hatun Aslaner, komşusu olduğu iddia edilen kişinin kredi kartı çıkarma vaadine inanarak dolandırıldı. Eşiyle birlikte yaklaşık 1 milyon 200 bin lira borçlanan Aslaner, yaşanan sorunların ardından eşinin evi terk etmesi ve kira ödemelerini karşılayamaması üzerine evinden çıkarıldı. En küçüğü henüz 2 aylık olan 5 çocuğuyla sokakta kalan Aslaner, babasının hayvan pazarının yanındaki ahırına kurduğu çadırda yaşamını sürdürmeye çalışıyor.