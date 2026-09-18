Yüzlerce kişi zorla çalıştırıldı! 50 bin kişi görmek için geliyor!
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yüzlerce köle ile yaptırılan Roma döneminden kalma Titus Tüneli'ne yılda 50 bin ziyaretçi geliyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde yüzlerce köle ile yaptırılan Roma döneminden kalma Titus Tüneli'ne yılda 50 bin ziyaretçi geliyor.
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Çevlik Örenyeri, yaklaşık 2 bin yıllık tarihi ve dikkat çekici yapılarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Roma döneminde sel ve taşkınların önüne geçmek amacıyla dağın içi oyularak yapılan Titus Tüneli ile kaya mezarlarıyla öne çıkan Beşikli Mağara, bölgeye gelen turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.
YÜZLERCE ESİR VE KÖLE ÇALIŞTIRILDI Roma döneminde bin esir ve yüzlerce kölenin çalıştırıldığı belirtilen Titus Tüneli, tamamen dağın içine oyularak oluşturuldu. Yaklaşık 1380 metre uzunluğundaki tünel, 7 metre yüksekliği ve 6 metre genişliğiyle döneminin önemli mühendislik yapıları arasında gösteriliyor. Tünelin hem yapısı hem de geçmişten günümüze uzanan hikayesi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
KAYALARA OYULMUŞ 12 MEZAR Tünelin deniz tarafındaki girişinin yaklaşık 100 metre uzağında bulunan Beşikli Mağara da örenyerinin önemli tarihi yapıları arasında bulunuyor. Kaya mezarlarının en geniş ve tanınmış örneklerinden biri olan mağarada, bölümler halinde düzenlenmiş 12 mezar yer alıyor. Taş mezarlar, sütunlar ve kemerlerle birbirine bağlanan bölümlere taş merdivenlerle ulaşılıyor.
"HERKESİN GELMESİNİ ÖNERİRİM" Trabzon'dan Hatay'a gelen Ahmet Nalbant, tarihi bölgeyi ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Titus Tüneli'nin etkileyici bir yapı olduğunu belirten Nalbant, "Burası güzel, gezmeye ve görmeye değer bir yer. Elle kazılmış, sel baskınlarına karşı devasa bir tünel yapmışlar. Muhteşem bir yer. Görmeye değer. Kesinlikle herkesin gelmesini öneririm. Gelsinler, görsünler, baksınlar da o harikaları incelesinler" dedi.
"ATMOSFERİ BENİ ÇOK ETKİLEDİ" Eskişehir'den gelen Canan Urfalı da bölgeyi daha önce duyduğunu ve merak ettiği için ziyaret ettiğini söyledi.
Hataylı arkadaşlarının kendisine Çevlik Örenyeri'ni görmesini tavsiye ettiğini anlatan Urfalı, "Çok merak ederek geldim. Aslında daha önce duymuştum. Eskişehir'de yaşayan Hataylı arkadaşlarım var. Onlar özellikle uğramamı istediler. Gerçekten uğramaya değer yerlermiş. Burası da çok otantik bir yer. Havası, atmosferi beni çok etkiledi. Çok etkilendim. İnşallah gelenler de etkilenir" diye konuştu.
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