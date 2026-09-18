Yüzlerce kişi zorla çalıştırıldı! 50 bin kişi görmek için geliyor!

Hataylı arkadaşlarının kendisine Çevlik Örenyeri'ni görmesini tavsiye ettiğini anlatan Urfalı, "Çok merak ederek geldim. Aslında daha önce duymuştum. Eskişehir'de yaşayan Hataylı arkadaşlarım var. Onlar özellikle uğramamı istediler. Gerçekten uğramaya değer yerlermiş. Burası da çok otantik bir yer. Havası, atmosferi beni çok etkiledi. Çok etkilendim. İnşallah gelenler de etkilenir" diye konuştu.