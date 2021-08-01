  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti
1 haftadır kayıp olan alzaymır hastası kadından acı haber
Kayalık arazide 13 dinamit lokumu bulundu
Mısır'da 8 asker öldü
Dünya Yunanistan da orman yangınıyla boğuşuyor
Dünya

Yunanistan da orman yangınıyla boğuşuyor

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda orman yangını çıktı. Yangın henüz kontrol altına alınamadı. Bölgede dumanlardan etkilenen 110 çocuk adadan tahliye edildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 17:52:00 -
Yunanistan da orman yangınıyla boğuşuyor

Yunanistan'ın farklı bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Başkent Atina'nın batısında Mora Yarımadası’nda yer alan Achaea bölgesinde ormanlık alanda dün çıkan yangın nedeniyle 5 köy boşaltılırken, İtfaiye Teşkilatı Başkanı Stefanos Kolokuris'in koordine ettiği yangına 294 itfaiye, 7 piyade timi, 77 itfaiye aracı, 7 helikopter ve 5 uçakla müdahale edildiği bildirildi.

Yunan İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, yangını kontrol altına alma çalışmalarının kesintisiz devam ettiği, Ziria, Kranidi ve Almiro bölgelerindeki bazı köylerin tedbir amaçlı boşaltıldığı açıklandı. Yunan basınında yer alan haberlere göre sahil şeridindeki Panagopoulos bölgesinde yaklaşık 110 çocuğun yoğun dumandan etkilendiği tatil kampının tahliye edildiği, Rio-Antirio köprüsünün de bir süreliğine trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

Yangın bölgesine giden Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis, bölgedeki durumun düne kıyasla iyiye gittiğini belirterek, "Devlet mekanizmasını hemen tüm alanlarda devreye soktuk ve itfaiye ekiplerinin çabalarıyla yangının büyümesini engelledik. Bugünkü durum dünden daha iyi” dedi.

Ayrıca Rodos Adası, Mikonos Adası ve Türkiye-Yunanistan sınırına yakın Sofulu bölgesinde öğle saatlerinde yeni orman yangınları çıktığı aktarıldı. Mikonos'ta 15 dönüm çalılık arazi ile 2 araca zarar veren yangının itfaiye ve gönüllüler tarafından kısa sürede söndürüldüğü belirtildi. Diğer yangın bölgelerine itfaiye araçları ve helikopterlerin sevk edildiği kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta Atina yakınlarındaki Dionysos bölgesi başta olmak üzere Magnisia ve Preveza bölgelerinde yüzlerce hektarlık ormanlık alan küle dönmüş, çok sayıda ev ve araç kullanılamaz hale gelmişti.

Meteorologlara göre ülke şu anda 42 ila 44 derece arasında değişen sıcaklıklarla “tarihi ve uzun süreli bir sıcak hava dalgası” yaşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay