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Aktüel Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Meis Adası'nı ziyaret etti
Aktüel

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Meis Adası'nı ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-09-13 15:15:20 -
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Meis Adası'nı ziyaret etti

ATİNA (AA) - Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Meis Adası'na ziyarette bulundu.

Törende konuşma yapan Sakelaropulu, "zor ve tehlikeli bir dönem yaşadıklarını" belirterek, "Türk liderliğinin ülkelerine yönelik baskı ve saldırgan söylemlerinin arttığını" iddiasında bulundu.

"Türkiye'nin, Yunanlı ve Türkler tarafından çok uzun yıllar boyunca inşa edilmiş iyi komşuluk ve barış içinde yaşama ortamını sabote ettiğini" öne süren Sakelaropulu, "Türk liderlerin saldırgan söylemleri halklar arasında engelleri yükseltiyor, şüphe ve düşmanlık yaratıyor, aralarındaki bağları sarsıyor." diye konuştu.

"Meis'in kurtuluşunun 77. yıl dönümü" adı altında düzenlenen törenlere katılmak üzere Ada'da bulunan Sakelaropulu, Meis'in Yunanistan’ın hak talebinde "yüksek stratejik öneme sahip olduğunu" savunarak, "Adanın ahlaki öneme de sahip olduğunu ve takım adalarının doğu ucunda 5 bin yıl boyunca gelenek ve göreneklerini koruduğunu" söyledi.

Meis'teki Savaş Müzesi'ni de ziyaret eden Yunanistan Cumhurbaşkanı, "Atina'nın uluslararası camia ve ortaklarıyla da sürekli iş birliği ve iletişimde olduğunu" belirterek, ülkesinin diplomasi ve diyalog yolunu izlediğini öne sürdü.

Sakelaropulu, "Yunanistan'ın Türkiye ile diyaloğa uluslararası hukuk temelinde açık olduğunu ve kimseyi tehdit etmediğini" ileri sürerek, "Türkiye'nin Navtex'i yenilememesi doğru yönde bir adımdır. Hepimizin arzusu normallik ve sakinliğe geri dönmek olmalıdır." diye konuştu.

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