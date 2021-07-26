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Gündem Yunanistan cumhurbaşkanı haddini aştı! Türkiye ile ilgili akla ziyan sözler
Gündem

Yunanistan cumhurbaşkanı haddini aştı! Türkiye ile ilgili akla ziyan sözler

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Türkiye'ye yüklendiği konuşmasında, Rum yönetimine tam destek verdiklerini belirterek, "Kıbrıs trajedisi Helenizmin en büyük yarasıdır. Türkiye'nin Maraş beyanları kabul edilmez" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 07:46:00 -
Yunanistan cumhurbaşkanı haddini aştı! Türkiye ile ilgili akla ziyan sözler

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, ülkesinin 7 yıllık Albaylar Cuntası (1967-1974) yönetiminden sonra, 1974'te demokrasiye geçişinin 47. yıldönümü töreninde, Türkiye'ye yüklendi.

Türkiye ile ilgili küstah sözler

Sakellaropoulou konuşmasında, "Kıbrıs trajedisi Helenizmin en büyük yarasıdır. Yunanistan, oldu-bittileri ve yayılmacı eylemleri kabul etmeyecektir. Türkiye'nin Maraş ile ilgili kabul edilmez beyanlarına karşı herhangi bir tavize yer yoktur. Kıbrıs'a (Rum kesimi) desteğimiz tamdır. Türkiye'nin yasadışı eylemlerine ve saldırganlığına karşı da kararlıyız" dedi.

Kıbrıs'ta 1974'te darbe gerçekleştiren Albaylar Cuntası, Türkiye'nin 20 Temmuz'daki Barış Harekatı'ndan 3 gün sonra çökmüş, iktidarı 23 Temmuz 1974'te sivillere bırakmıştı.

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Yorumlar

vaayy be

ulan 'İT'ler size soran mı var ki kabul etmiyorlar 'MIŞ'?
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Şeyh Şamil

O zaman kaşıyalım. Ne bekliyoruz?
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