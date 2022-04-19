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Gündem Yunanistan çılgına dönerek duyurdu: İki ülke KKTC'de konsolosluk açıyor
Gündem

Yunanistan çılgına dönerek duyurdu: İki ülke KKTC'de konsolosluk açıyor

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Rusya ve Pakistan'ın KKTC'de konsolosluk açmayı düşündüğünü yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 10:50:00 -
Yunanistan çılgına dönerek duyurdu: İki ülke KKTC'de konsolosluk açıyor

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi; Rusya'nın KKTC'de konsolosluk açmayı değerlendirdiğini yazdı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un geçtiğimiz aylarda yapmış olduğu bir açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden söz ettiğini anımsatan gazete, Rusya ile ikili ilişkilerin, Rum Yönetimi'nde çaresizliğe neden olduğunu kaydetti.

Rumlara bilgi verdi

Moskova yönetimi geçtiğimiz yıl ocak ayından itibaren, KKTC'de konsolosluk ofisi açma düşüncesi konusunda, Rum Yönetimi'ni bilgilendirmiş ve bu konuda "anlayış" istemişti. Yunan gazetesi, bu kararın, Ukrayna'daki gelişmelerle veya Güney Kıbrıs'ın yaptırımlarla ilgili tutumuyla doğrudan ilişkili olmadığının görüldüğünü de belirtti.

15 bin Rus yaşıyor

Gazete, Rusya'nın, konsolosluk açarak KKTC'de daimi olarak ikamet eden yaklaşık 15 bin Rus vatandaşına hizmet etmeyi/korumayı amaçladığını yazdı. Habere göre, iyi haber alan kaynaklar gazeteye yaptıkları açıklamada, Rusya'nın konsolosluk için bina ve personel aradığını belirttiler.

Yunan gazetesi, Pakistan'ın da bu yıl içinde KKTC'de temsilcilik açabileceğini bildirdi.

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