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Spor Yunanistan bunu konuşuyor! Bakın oyundan çıkan Bernard, Fatih Terim'e ne söyledi
Spor

Yunanistan bunu konuşuyor! Bakın oyundan çıkan Bernard, Fatih Terim'e ne söyledi

Yeniakit Publisher
2024-02-06 20:14:00 -
Yunanistan bunu konuşuyor! Bakın oyundan çıkan Bernard, Fatih Terim'e ne söyledi

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos derbide Olympiakos’u 2-0 mağlup etti. Maçın 90.dakikasında kenara gelen Bernard'ın Fatih Terim'e söyledikleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Yunanistan Süper Ligi’nin 21. Haftasında Panathiniakos, sahasında Olympiakos’u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin teknik direktörü Fatih Terim ile futbolcusu Bernard arasındaki diyalog ise ülke basınında manşet oldu.

Bernard: Şampiyon olacağız

Karşılaşmada Panathinaikos’u 25. Dakikada öne geçiren golü atan Bernard, 90. Dakikada yerini Vilhena’ya bıraktı. Yunanistan basınından Newsbeast’te yer alan habere göre, Brezilyalı futbolcu kenara geldiğinde Fatih Terim’e “Şampiyon olacağız” dedi.

Zirve yarışı sürüyor

Yunanistan Süper Ligi’nde 21. Hafta sonunda Panathinaikos, 47 puanla 3. Sırada bulunuyor. Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı Yunan ekibinin lider PAOK ile arasında 3 puanlık fark var.

Kaynak: NTV Spor

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