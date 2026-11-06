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Güzel başladı tatsız bitti: Ülke puanında farkı açtık!

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Güzel başladı tatsız bitti: Ülke puanında farkı açtık!

Dün oynana Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarının ardından ülke puanı güncellendi. Türkiye haftayı 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle kapatırken, Yunanistan ile olan farkı korudu.

#1
Foto - Güzel başladı tatsız bitti: Ülke puanında farkı açtık!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Alman ekibi Stuttgart'ı Aleksey Batrakov'un golleriyle 2-0 mağlup etti ve puanını 6 yaptı.

#2
Foto - Güzel başladı tatsız bitti: Ülke puanında farkı açtık!

Devler Ligi'nde Fenerbahçe, çarşamba günü sahasında Liverpool'u 3-2 yenerek ilk galibiyetini aldı.

#3
Foto - Güzel başladı tatsız bitti: Ülke puanında farkı açtık!

Devler Ligi'nde Fenerbahçe, çarşamba günü sahasında Liverpool'u 3-2 yenerek ilk galibiyetini aldı.

#4
Foto - Güzel başladı tatsız bitti: Ülke puanında farkı açtık!

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde deplasmanda Celtic'e 3-2 yenildi ve ilk yenilgisini aldı. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor da sahasında Alman temsilcisi Freiburg'a 1-0 kaybetti. Fırtına, bu organizasyondaki ilk yenilgisini yaşadı.

#5
Foto - Güzel başladı tatsız bitti: Ülke puanında farkı açtık!

İşte güncel sıralama...

#6
Foto - Güzel başladı tatsız bitti: Ülke puanında farkı açtık!

1- İngiltere | 107.685 puan

#7
Foto - Güzel başladı tatsız bitti: Ülke puanında farkı açtık!

2- İtalya | 91.732 puan

#8
Foto - Güzel başladı tatsız bitti: Ülke puanında farkı açtık!

3- İspanya | 86.493 puan

#9
Foto - Güzel başladı tatsız bitti: Ülke puanında farkı açtık!

4- Almanya | 84.973 puan

#10
Foto - Güzel başladı tatsız bitti: Ülke puanında farkı açtık!

5- Fransa | 72.296 puan

#11
Foto - Güzel başladı tatsız bitti: Ülke puanında farkı açtık!

6-Portekiz | 69.150 puan

#12
Foto - Güzel başladı tatsız bitti: Ülke puanında farkı açtık!

7- Belçika | 64.050 puan

#13
Foto - Güzel başladı tatsız bitti: Ülke puanında farkı açtık!

8- Hollanda | 56.395 puan

#14
Foto - Güzel başladı tatsız bitti: Ülke puanında farkı açtık!

9- TÜRKİYE | 53.075 PUAN

#15
Foto - Güzel başladı tatsız bitti: Ülke puanında farkı açtık!

10- Yunanistan | 47.612 puan ** Yunanistan, Avrupa haftasını 47.612 puanla 10. sırada tamamladı. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki Fenerbahçe ve Galatasaray galibiyetleriyle 53.075 puana ulaştığı bu süreçte, Yunanistan ile aramızdaki puan farkı 5.263 seviyesinde kaldı. Güncel sezonda takımları üzerinden toplam 6.400 katsayı puanı toplayan Yunanistan, aldıkları sonuçların ardından 9. sıradaki yerimizi tehdit edecek bir sıçrama gerçekleştiremedi ve aradaki güvenli mesafe de korundu.

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