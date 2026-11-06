Güzel başladı tatsız bitti: Ülke puanında farkı açtık!
Dün oynana Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarının ardından ülke puanı güncellendi. Türkiye haftayı 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle kapatırken, Yunanistan ile olan farkı korudu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dün oynana Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarının ardından ülke puanı güncellendi. Türkiye haftayı 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle kapatırken, Yunanistan ile olan farkı korudu.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Alman ekibi Stuttgart'ı Aleksey Batrakov'un golleriyle 2-0 mağlup etti ve puanını 6 yaptı.
Devler Ligi'nde Fenerbahçe, çarşamba günü sahasında Liverpool'u 3-2 yenerek ilk galibiyetini aldı.
Devler Ligi'nde Fenerbahçe, çarşamba günü sahasında Liverpool'u 3-2 yenerek ilk galibiyetini aldı.
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde deplasmanda Celtic'e 3-2 yenildi ve ilk yenilgisini aldı. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor da sahasında Alman temsilcisi Freiburg'a 1-0 kaybetti. Fırtına, bu organizasyondaki ilk yenilgisini yaşadı.
İşte güncel sıralama...
1- İngiltere | 107.685 puan
2- İtalya | 91.732 puan
3- İspanya | 86.493 puan
4- Almanya | 84.973 puan
5- Fransa | 72.296 puan
6-Portekiz | 69.150 puan
7- Belçika | 64.050 puan
8- Hollanda | 56.395 puan
9- TÜRKİYE | 53.075 PUAN
10- Yunanistan | 47.612 puan ** Yunanistan, Avrupa haftasını 47.612 puanla 10. sırada tamamladı. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki Fenerbahçe ve Galatasaray galibiyetleriyle 53.075 puana ulaştığı bu süreçte, Yunanistan ile aramızdaki puan farkı 5.263 seviyesinde kaldı. Güncel sezonda takımları üzerinden toplam 6.400 katsayı puanı toplayan Yunanistan, aldıkları sonuçların ardından 9. sıradaki yerimizi tehdit edecek bir sıçrama gerçekleştiremedi ve aradaki güvenli mesafe de korundu.
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