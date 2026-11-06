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Turgay Yazıcı'dan fon soruşturması sonrası sert açıklama!

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Turgay Yazıcı'dan fon soruşturması sonrası sert açıklama!

Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı, eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın fon soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Türk devleti izler, takip eder, delilleri toplar ve zamanı geldiğinde gereğini yapar. Hiç kimse devletten büyük değildir” dedi.

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#1
Foto - Turgay Yazıcı'dan fon soruşturması sonrası sert açıklama!

Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanması üzerine değerlendirmelerde bulunan Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı, sürecin Türkiye açısından önemli bir hukuk ve devlet ciddiyeti meselesi olduğunu ifade etti.

#2
Foto - Turgay Yazıcı'dan fon soruşturması sonrası sert açıklama!

Yazıcı, daha önce yaptığı açıklamalarda soruşturmanın sonuna kadar götürülmesi gerektiğini söylediğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Daha önce bu konuda konuştuğumuzda açıklamalarımızı küçümseyenler, eleştirenler ve ‘Bunlara hiçbir şey olmaz, kimse hesap soramaz’ diyenler vardı. Bugün gelinen noktaya bakın! Eski bir bakanın dahi soruşturma kapsamında tutuklanması, hiç kimsenin hukuk karşısında ayrıcalıklı olmadığını bir kez daha göstermiştir. Bizim meselemiz şahıslar değil, hukukun üstünlüğüdür. Dün ne söylediysek bugün de aynı noktadayız. Hadi, şimdi ‘Bunlara bir şey olmaz’ diyenler nerede?”

#3
Foto - Turgay Yazıcı'dan fon soruşturması sonrası sert açıklama!

Soruşturma sürecinde sessiz kalan bazı siyasi çevrelerin bugün açıklama yarışına girdiğini belirten Yazıcı, şu değerlendirmede bulundu:

#4
Foto - Turgay Yazıcı'dan fon soruşturması sonrası sert açıklama!

“Dikkat ediyorum, bu mesele ilk gündeme geldiğinde susmayı tercih edenler, bugün bir anda açıklama yapma yarışına girmiş durumda. Olayın seyrine göre pozisyon alanlar, şimdi rol kapma derdinde. Kimi millete iyi görünmeye, kimi Sayın Cumhurbaşkanımıza kendisini göstermeye çalışıyor. Açıklama yapan yapana!

#5
Foto - Turgay Yazıcı'dan fon soruşturması sonrası sert açıklama!

Ancak millet kimin dün sustuğunu, kimin bugün konuştuğunu görüyor. Siyaset, gelişmelere göre saf değiştirmek veya fırsat kollamak değildir. Bizim ölçümüz makamlar, siyasi yakınlıklar ve şahsi menfaatler değil; hak, hukuk ve adalettir. Dün yanlışın karşısında durduk, bugün de duruyoruz. Yarın da duracağız. Milletin hakkı söz konusu olduğunda susup, siyasi fırsat doğduğunda konuşanların samimiyetini milletin takdirine bırakıyorum.”

#6
Foto - Turgay Yazıcı'dan fon soruşturması sonrası sert açıklama!

Soruşturmanın kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’e seslendi: “Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Adalet Bakanımıza çağrımızdır: Milletin adalet beklentisi büyüktür. Bu mücadeleden geri adım atılmamalıdır. Soruşturmalar siyasi kimliklere, makamlara ve yakınlıklara bakılmaksızın yürütülmelidir. Kamu kaynaklarını kötüye kullanan, milletin hakkına zarar veren kim varsa hukuk önünde hesap vermelidir. Ancak unutulmamalıdır ki tutuklama bir mahkûmiyet kararı değildir. Masumiyet karinesi ve bağımsız yargı ilkeleri titizlikle korunmalıdır. Bizim istediğimiz, suçun delillerle ortaya konulması ve adaletin eksiksiz tecelli etmesidir.”

#7
Foto - Turgay Yazıcı'dan fon soruşturması sonrası sert açıklama!

Yeni Parti  Genel Başkanı Özgür Özel’e de çağrıda bulunan Yazıcı, siyasi çevrelerinde  gündeme gelen iddiaların açıklığa kavuşturulmasını istedi: “Buradan Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e sesleniyorum: Sayın Özel, Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmalar ve kamuoyunun gündemine gelen iddialar konusunda milletin merak ettiği sorulara cevap verin. Partinizde gündeme gelen yolsuzluk iddialarını, kamuoyunda tartışılan Türk aile yapısını bozmaya yönelik skandalları ve siyasi sorumluluk gerektiren meseleleri de aynı açıklıkla konuşun. Neden yalnızca karşı tarafın hesap vermesini istiyorsunuz? Aynı şeffaflığı kendi siyasi çevreniz için de gösterin.

#8
Foto - Turgay Yazıcı'dan fon soruşturması sonrası sert açıklama!

Millet artık siyasi polemik değil, hakikat istiyor. Kim yanlış yaptıysa ortaya çıkarılsın. Kim milletin hakkına el uzattıysa hukuk önünde hesabını versin. Sayın Özgür Özel, hodri meydan! Doğruları millete anlatın. Bizim istediğimiz ayrıcalık değil, herkes için adalettir!”

#9
Foto - Turgay Yazıcı'dan fon soruşturması sonrası sert açıklama!

Farklı siyasi görüşlere sahip vatandaşlara seslenen Yazıcı, siyasi aidiyetlerin adaletin önüne geçmemesi gerektiğini belirtti:

#10
Foto - Turgay Yazıcı'dan fon soruşturması sonrası sert açıklama!

“Yeni Parti’ye gönül veren vatandaşlarımıza, Sayın Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen yurttaşlarımıza ve bütün siyasi görüşlerden vatandaşlarımıza sesleniyorum: Bir yanlışı sırf kendi siyasi çevremizden biri yaptı diye savunamayız. Hırsızlık iddiası varsa araştırılmalıdır. Suç sabit olduğunda hırsıza hırsız demekten çekinmemeliyiz. Ancak mahkeme kararı olmadan da kimseyi suçlu ilan etmemeliyiz. Milletin hakkını gasp eden, kamu kaynaklarını kendi çıkarları için kullanan ve ahlaki değerlerimize aykırı skandallara karıştığı iddia edilen siyasilere karşı hep birlikte durmalıyız. Bizim hırsızımız iyi, sizin hırsızınız kötü anlayışından vazgeçmeliyiz. Gelin, siyasi taassubu bir kenara bırakalım. Hep birlikte hakkımızı savunalım.”

#11
Foto - Turgay Yazıcı'dan fon soruşturması sonrası sert açıklama!

Türk devletinin köklü geçmişine ve devlet mefkûresine dikkat çeken Yazıcı, açıklamasının en önemli mesajlarından birini bu başlık altında verdi: “Biz 2200 yıllık devlet geleneğine sahip bir milletiz. Türk devlet aklı, günübirlik siyasi tartışmalarla ve şahısların hesaplarıyla ölçülemez. Türk devleti izler, takip eder, gerekli bilgileri toplar, delilleri değerlendirir ve hukuk çerçevesinde gereğini yapar. Bazen bir meselenin aydınlanması zaman alabilir. Ancak bu, devletin görmediği, duymadığı veya takip etmediği anlamına gelmez. Bugün yaşanan gelişmeler, devlet kurumlarının ve yargının görevini yerine getirmesinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Şunu herkes bilmelidir: Devletin hafızası vardır, devletin iradesi vardır. Suç işleyen kim olursa olsun, makamına ve siyasi kimliğine bakılmaksızın hukuk önünde hesap vermelidir. Devlet mefkûresi şahısların menfaatlerinden üstündür. Makamlar geçicidir, devlet bakidir. Hiç kimse kendisini devletin üzerinde göremez.” “MAKAM VE MEVKİ SAHİPLERİNE SESLENİYORUM: MİLLETE TEPEDEN BAKMAYIN!” Makam ve mevki sahibi olup zamanla kibir abidesine dönüşenlere de seslenen Yazıcı, şu ifadeleri kullandı: “Buradan makam ve mevki sahibi olup kendisini milletin üzerinde görenlere sesleniyorum! Oturduğunuz koltuklar sizin değildir. Taşıdığınız unvanlar şahsi mülkünüz değildir. O makamlar size millet tarafından emanet edilmiştir. Millete tepeden bakmayın! Vatandaşı küçümsemeyin! Kendinizi dokunulmaz, vazgeçilmez veya hesap sorulamaz sanmayın. Unutmayın, bugün sizi o makamlara taşıyan millet, yarın da sizi değerlendirir. Makam büyüdükçe sorumluluk da büyür. Kibirle değil tevazuyla, ayrıcalıkla değil hizmetle, güç gösterisiyle değil adaletle anılın. Milletin efendisi değil, milletin hizmetkârı olduğunuzu unutmayın!”

#12
Foto - Turgay Yazıcı'dan fon soruşturması sonrası sert açıklama!

“CUMHURBAŞKANIMIZIN VE MİLLİ İRADENİN YANINDA DURMALIYIZ” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek mesajı veren Yazıcı, Türkiye’nin istikrarı, bağımsızlığı ve devletin bekası açısından milli iradenin korunmasının önemine dikkat çekti: “Farklı görüşlerimiz olabilir. Elbette eleştireceğiz, sorgulayacağız. Ancak Türkiye’nin istikrarı, bağımsızlığı ve devletimizin geleceği söz konusu olduğunda ortak sorumluluklarımızı unutmamalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemizin kazanımları ve milli iradenin korunması adına yürüttüğü mücadeleye sahip çıkmalıyız. Devletimizin bekası ve milletimizin menfaatleri her türlü siyasi hesabın üzerindedir.” “HEP BİRLİKTE HAKKIMIZI SAVUNALIM!” Açıklamasını birlik ve adalet çağrısıyla tamamlayan Turgay Yazıcı, şu ifadeleri kullandı: “Bizim arzumuz; yolsuzluk iddialarının aydınlatıldığı, kamu kaynaklarının korunduğu, liyakatin esas alındığı ve hiç kimsenin kendisini devletin üzerinde görmediği temiz bir Türkiye’dir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Adalet Bakanımız, milletimizin beklentisi açıktır: Hukuk herkese eşit uygulanmalı, kamu malına zarar veren kim olursa olsun hukuk önünde hesap vermelidir. Gelin, siyasi hesapları bir kenara bırakalım. Devletimize, milletimize, milli iradeye ve adalete sahip çıkalım. Geçmişte yaşanan acı tecrübelerden ders çıkararak gençlerimize daha güçlü ve güvenilir bir Türkiye bırakalım. Bizim meselemiz şahıslar değil, devletin itibarı ve milletin hakkıdır. Türk devleti 2200 yıllık devlet geleneğiyle dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Devletin hafızası vardır, devletin iradesi vardır. Hiç kimse devletten büyük değildir. Hiç kimse hukuktan üstün değildir. Hiç kimse milletin hakkından daha değerli değildir!”

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