Yunanistan bu kez de Kürt böreğini sahiplendi! İşte verdikleri isim
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Yunan basını, Türkiye’de Küt (Kürt) böreği olarak bilinen geleneksel lezzeti Selanik’in öne çıkan tatları arasında gösterdi. Haberde kaynak olarak kullanılan belediye kayıtlarında ise böreğin tarihçesine ilişkin dikkat çekici bilgilere yer verildi.
Türkiye'de bazı bölgelerde Küt (Kürt) böreği olarak bilinen geleneksel lezzet, bu kez Yunan medyasının gündemine girdi. Yunanistan merkezli Greek City Times, böreği Selanik'in geleneksel tatlarından biri olarak tanıttı. Ancak haberde kaynak gösterilen Selanik Belediyesi kayıtları, lezzetin kökenine ilişkin dikkat çeken bilgiler içerdi.
YUNAN MEDYASI BOUGATSA ADIYLA TANITTI
Greek City Times'ta Giannopoulos imzasıyla yayımlanan haberde, Türkiye'de Küt (Kürt) böreği olarak bilinen lezzet, "Bougatsa" adıyla okuyuculara sunuldu. Haberde böreğin sade, peynirli, kıymalı ve muhallebili çeşitlerinden söz edildi. Selanik'in klasik lezzetleri arasında gösterilen börek, Yunan medyasının tanıtımında kentin geleneksel tatlarından biri olarak öne çıkarıldı.
BELEDİYENİN KAYITLARINDA İSTANBUL VE ANADOLU DETAYI
Haberde kaynak olarak gösterilen Selanik Belediyesi kayıtlarında ise böreğin geçmişine ilişkin farklı bilgiler yer aldı. Kayıtlara göre lezzetin kökeni İstanbul ve Anadolu'ya dayanıyor. Böreğin, Anadolu'dan Selanik'e göç eden Rumlar aracılığıyla kente taşındığı belirtiliyor. Selanik'teki ilk sokak satıcılarının ürünü "Konstantinopolis usulü boğaça" adıyla satışa sunduğu, sade çeşidinin ise "fakir böreği" olarak anıldığı aktarılıyor.
SELANİK'TEN AVUSTRALYA'YA KADAR ULAŞTI
Yunan basınındaki haberde, 1917 yılında Selanik'teki börek üreticilerinin bir birlik kurduğu, 1919 yılına gelindiğinde birliğin üye sayısının 51'e yükseldiği bilgisi de paylaşıldı.
Selanik turizm biriminin verilerine göre kentte bugün yaklaşık bin börek dükkânı faaliyet gösteriyor. Bougatsa adıyla tanıtılan lezzet, Yunanistan sınırlarını aşarak Avustralya'ya kadar ulaştı. Melbourne'de de bu böreği satışa sunan özel işletmeler bulunuyor.