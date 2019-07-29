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Yunanistan Başbakanı'ndan yeni 'Türkiye' açıklaması!

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Amacım Türk-Yunan ilişkilerinde cesur bir yeni başlangıç için yollar bulmak." dedi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 23:30
Yunanistan Başbakanı'ndan yeni 'Türkiye' açıklaması!

Üç hafta önce iktidara gelen Miçotakis, geleneksel ilk yurt dışı ziyaretini Güney Kıbrıs'a yaparak, Rum lider Nikos Anastasiadis ile Lefkoşa'da bir araya geldi.

İki günlük çalışma ziyareti için Ada'da bulunan Miçotakis gerçekleştirdiği çeşitli temasların ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Türk-Yunan ilişkilerde cesur yeni bir başlangıç için yollar bulmayı amaçlıyorum"

Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkilere yönelik bir soru üzerine Miçotakis, "Amacım Türk-Yunan ilişkilerinde cesur bir yeni başlangıç için yollar bulmak. Ama bu adımların kademe kademe gerçekleştirilmesi gerek. Zaman ve güven inşası lazım." ifadelerini kullandı.

Önceki konuşmasında haddini aşan ifadeler kullanmıştı

Kıbrıs sorununa ilişkin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Anastasiadis arasında planlanan görüşmeyle ilgili "ihtiyatlı iyimserlik" duyduğunu belirten Yuanistan Başbakanı Miçotakis, "Türk işgalinin son bulmasının ilk öncelikleri olduğu ve çağ dışı garantiler sisteminin çözümle birlikte kaldırılması gerektiği" iddiasında bulunmuştu.

"Türk tahriği cevabını alacak"demişti

Miçotakis ayrıca, Türkiye'yi sözde 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlayarak, ''herhangi bir Türk tahriği cevabını alacak'' dedi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 23:30
  1. Güney Kıbrıs
  2. Nikos Anastasiadis
  3. Miçotakis

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