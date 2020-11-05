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Dünya Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Zor bir karardı ancak gerekliydi
Dünya

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Zor bir karardı ancak gerekliydi

Yunanistan artan yeni tip koronavirüs vakalarından sonra bir kez daha karantina kararı aldı. Karantinanın 3 hafta süreceğini belirten Başbakan Kiriakos Miçotakis, “Zor bir karardı. Ancak 2. dalganın üstesinden gelebilmek için 3 hafta boyunca tedbir almak gerekiyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 14:33:00 -
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Zor bir karardı ancak gerekliydi

Yunanistan artan koronavirüs (Kovid-19) vakalarından sonra bir kez daha karantinaya girme kararı aldı.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Kovid-19 pandemisiyle mücadele etmek için Cumartesi gününden itibaren tüm ülkede 3 haftalık karantinanın uygulanacağını açıkladı.

Miçotakis, "Zor bir karardı. Ancak 2. dalganın üstesinden gelebilmek için 3 hafta boyunca tedbir almak gerekiyor" diye konuştu.

Eczane ve temel ihtiyaç ürünlerini satan marketlerin açık olacağını vurgulayan Miçotakis, vatandaşların iş, sağlık, alışveriş ve spor gibi sebeplerle kısa mesaj atarak evlerinden çıkabileceklerini söyledi.

'Tedbirleri geç almaktansa erken almayı tercih ediyorum'

Miçotakis, uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda salgının ikinci dalgasıyla mücadele için bu önlemleri almak zorunda kaldıklarına dikkati çekerek, "Tedbirleri geç almaktansa erken almayı tercih ediyorum" ifadesini kullandı.

Bu karantina salgının başlamasından sonra alınan ikinci karantina kararı.

Başkent Atina ve Selanik gibi büyük şehirlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kentte halihazırda gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor, restoran ve kafeler sadece paket servisi yapabiliyor.

Yunanistan'da, dün 2 bin 646 tanı ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili dünya ülkelerindeki anlık verilerin derlendiği Worldometers'ın verdiği bilgilere göre, Yunanistan'da şu ana kadar 46 bin 892 vaka tespit edilirken, toplamda 673 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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