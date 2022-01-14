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Dünya Yunanistan Başbakanı: ABD'nin desteğini çekmesi önemli değil
Dünya

Yunanistan Başbakanı: ABD'nin desteğini çekmesi önemli değil

Yunanistan Başkanı Kiryakos Miçotakis, ABD'nin Doğu Akdeniz Boru Hattı'ndan desteğini çekmesinin, Yunanistan için "önemli olmadığını" söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 15:14:00 -
Yunanistan Başbakanı: ABD'nin desteğini çekmesi önemli değil

ANT1 televizyon kanalına konuşan Yunanistan Başkanı Kiryakos Miçotakis, ABD'nin EastMed'den desteğini çekmesine ilişkin soruyu, "Bunun çok önemli olduğunu düşünmüyorum" şeklinde yanıtladı.

EastMed'in bir yatırım projesi olduğuna işaret eden Miçotakis, projenin sürdürülebilir olup olmadığına, piyasanın karar vereceğini ileri sürdü.

Miçotakis, Mısır'dan Yunanistan'a sıvılaştırılmış doğal gaz taşınmasına ve Mısır'da güneş enerjisinden elde edilecek elektriğin Yunanistan ve Avrupa'ya satılmasına ilişkin projeleri EastMed'e alternatif olarak değerlendirdi.

İlk teslimat gelecek hafta

Ülkenin "caydırıcı gücünü", mali imkanlar çerçevesinde sürekli artırmakla yükümlü olduğunu söyleyen Miçotakis, "İlk Rafaleler gelecek hafta ülkemize gelecek" diye konuştu.

Miçotakis, Yunan Deniz Kuvvetlerinin silahlanma programında da önemli gelişmeler olacağını belirterek konuya ilişkin duyuruların, yakın bir tarihte yapılacağını kaydetti.

Ekonomik kriz nedeniyle Silahlı Kuvvetlere yapılan yatırımların 10 yıldır aksadığını ifade eden Miçotakis, ordunun gelecek 30 yıl için güçlendirileceğini ifade etti.

"Erdoğan ile görüşebilirim"

Türkiye ile diyalog kapısının açık olduğunu söyleyen Miçotakis, "Diyalog kapısı açık ve benim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kişisel görüşme olasılığım her zaman var" dedi.

Türkiye ve Yunanistan'ın komşu olduklarını vurgulayan Miçotakis, "Sonsuza kadar komşu olacağız, coğrafya bizi birlikte yaşamaya mahkum ediyor. İş birliği ya da gerilim yolunu seçmek Türkiye'nin elinde. Biz iki ihtimale de hazırız" ifadelerini kullandı.

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