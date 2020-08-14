  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Yunanistan ateşle oynuyor! Atina, Türk köyüne komando gönderdi

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hamleleri karşısında kapana kısılan Yunanistan, Batı Trakya’daki Türk azınlığı hedef almaya başladı. Ne yapacağını şaşıran Atina yönetimi tarafından İskeçe’nin Gökçepınar köyüne gönderilen komandolar, tam teçhizatlı eğitim yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 07:58:00 -
Yunanistan ateşle oynuyor! Atina, Türk köyüne komando gönderdi

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamleleri sonrası kapana kısıldı. Eli kolu bağlanan Atina yönetimi çareyi Batılı ağabeylerine ve İsrail'e çevirirken, Türk okulları ve Türk azınlıkları üzerinden ateşle oynamaya başladı.

Komandolardan Türk köyünde silahlı eğitim

Askeri ve siyasi anlamda Türkiye'ye diş geçiremeyen Atina, hıncını Türk azınlıklardan çıkarmak adına skandal hamlelerde bulundu. Bu hamlelere 8 Türk okulunu kapatmakla başlayan Atina yönetimi, şimdi de İskeçe Dağlık Bölgesi Mustafçova Belediyesi’ne bağlı Gökçepınar Köyü girişinde bulunan 4’üncü Kolordu’ya bağlı komando birliğine köy içinde tam teçhizatlı eğitim yaptırarak aklı sıra Türkiye'ye gözdağı vermeye çalıştı.

İlk defa köy içlerine kadar geldiler

Batı Trakya ve Yunanistan'daki gelişmeleri aktaran Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre, komando birliğinin yıllardır aynı bölgede bulunduğuna dikkat çekilirken, komandoların ilk defa köy içlerine kadar geldiği, köyün mezarlığında ve sokaklarında silahlı eğitim yaptıkları belirtilerek bunun ilk defa yapıldığına dikkat çekildi.

Zamanlama manidar

Komandolar tarafından yapılan eğitimin, Dışişleri Bakanlığı’nın Batı Trakya’daki okullara ilişkin yaptığı açıklamadan hemen sonra gerçekleşmesi nedeniyle zamanlama açısında manidar olduğu belirtilirken, provokasyon kokan bu hareketle Türk azınlığa gözdağı verilmek istendiği kaydedildi.

Din adamları yetişmiyor

Öte yandan gazetenin haberinde Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerine sistematik olarak yaptıkları uygulamaların her dönem devam ettiği belirtilirken, medreselerin encümen heyetlerini yok sayarak medreseleri kendi atadıkları müftülerin idaresine verdiği ve medreselerde din adamlarının yetişmediğine dikkat çekildi.

Dertleri Ayasofya

Yunanistan'ın Türkiye ile yaşadığı en ufak problemin faturasını Batı Trakya Türkleri'ne kestiğini belirten Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Av. Necmettin Hüseyin, "Lozan'dan bu yana 330 olan okul sayımız 115'e düştü. Son 20 yılda bu süreç arttı. Bu yıl 8 okulumuzu çeşitli bahanelerle kapatma kararı aldılar. Bize 'Türk değilsiniz' diyen Yunanlılar, Ayasofya'nın açıldığı günden bu yana 'Türkler buradan defolun' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Türk çocuklarına asimilasyon politikası

Öte yandan Türk çocuklarının Yunan okullarında asimilasyona uğradığını belirten Hüseyin, "Devlet okullarında eğitim gören Türk çocukları, bugün Türkçe'yi çok az derecede konuşabiliyorlar. Kültürel asimilasyon bu şekilde hızlandırılıyor." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Murat KORAY

TÜRKLERİ KARŞISINDA GÖRÜNCE KUYRUĞUNU KISTIRMIŞ .. GİBİ KAÇACAK DELİK ARARSINIZ. BOŞ İŞLER DENİZE DEĞİL BU SEFER KELLE BIRAKMAYACAĞIZ OMUZ ÜZERİNDE...
  • Yanıtla

Alp

Otursanız da, kalksanız da, komandoculuk yapsanız da T. C. ADIMINI ATMIŞTIR. BİZ ZULÜMDEN UZAĞIZ; HADDİ AŞIP ZULMEDERSENİZ SİLİP SÜPÜRMEYİ BİLİRİZ.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Lübnan'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hak-İş'e teşekkür mektubu
Gündem

Lübnan'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hak-İş'e teşekkür mektubu

Lübnan-Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Temsilcisi Ghassan El-Sebsebi, Beyrut'ta yaşanan büyük patlama sonrası taziye mektubu g..
Şamil Tayyar’dan çok konuşulacak sözler: Bunun Cumhur İttifakı'na zerre faydası olmaz
Siyaset

Şamil Tayyar’dan çok konuşulacak sözler: Bunun Cumhur İttifakı'na zerre faydası olmaz

CHP’den dışlanarak yeni oluşuma başlayacağı günlerdir konuşulan Muharrem İnce sessizliğini sonunda bozdu. AK Parti eski milletevekili Şamil ..
Rum lider Anastasiadis'den Türkiye'ye karşı haddi aşan sözler
Dünya

Rum lider Anastasiadis'den Türkiye'ye karşı haddi aşan sözler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, "Türkiye modern çağı uyum sağlayamadı" sözleriyle sınırı bir kez daha aşt..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı