Yunanistan ateşle oynuyor! Atina, Türk köyüne komando gönderdi

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamleleri sonrası kapana kısıldı. Eli kolu bağlanan Atina yönetimi çareyi Batılı ağabeylerine ve İsrail'e çevirirken, Türk okulları ve Türk azınlıkları üzerinden ateşle oynamaya başladı.

Komandolardan Türk köyünde silahlı eğitim

Askeri ve siyasi anlamda Türkiye'ye diş geçiremeyen Atina, hıncını Türk azınlıklardan çıkarmak adına skandal hamlelerde bulundu. Bu hamlelere 8 Türk okulunu kapatmakla başlayan Atina yönetimi, şimdi de İskeçe Dağlık Bölgesi Mustafçova Belediyesi’ne bağlı Gökçepınar Köyü girişinde bulunan 4’üncü Kolordu’ya bağlı komando birliğine köy içinde tam teçhizatlı eğitim yaptırarak aklı sıra Türkiye'ye gözdağı vermeye çalıştı.

İlk defa köy içlerine kadar geldiler

Batı Trakya ve Yunanistan'daki gelişmeleri aktaran Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre, komando birliğinin yıllardır aynı bölgede bulunduğuna dikkat çekilirken, komandoların ilk defa köy içlerine kadar geldiği, köyün mezarlığında ve sokaklarında silahlı eğitim yaptıkları belirtilerek bunun ilk defa yapıldığına dikkat çekildi.

Zamanlama manidar

Komandolar tarafından yapılan eğitimin, Dışişleri Bakanlığı’nın Batı Trakya’daki okullara ilişkin yaptığı açıklamadan hemen sonra gerçekleşmesi nedeniyle zamanlama açısında manidar olduğu belirtilirken, provokasyon kokan bu hareketle Türk azınlığa gözdağı verilmek istendiği kaydedildi.

Din adamları yetişmiyor

Öte yandan gazetenin haberinde Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerine sistematik olarak yaptıkları uygulamaların her dönem devam ettiği belirtilirken, medreselerin encümen heyetlerini yok sayarak medreseleri kendi atadıkları müftülerin idaresine verdiği ve medreselerde din adamlarının yetişmediğine dikkat çekildi.

Dertleri Ayasofya

Yunanistan'ın Türkiye ile yaşadığı en ufak problemin faturasını Batı Trakya Türkleri'ne kestiğini belirten Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Av. Necmettin Hüseyin, "Lozan'dan bu yana 330 olan okul sayımız 115'e düştü. Son 20 yılda bu süreç arttı. Bu yıl 8 okulumuzu çeşitli bahanelerle kapatma kararı aldılar. Bize 'Türk değilsiniz' diyen Yunanlılar, Ayasofya'nın açıldığı günden bu yana 'Türkler buradan defolun' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Türk çocuklarına asimilasyon politikası

Öte yandan Türk çocuklarının Yunan okullarında asimilasyona uğradığını belirten Hüseyin, "Devlet okullarında eğitim gören Türk çocukları, bugün Türkçe'yi çok az derecede konuşabiliyorlar. Kültürel asimilasyon bu şekilde hızlandırılıyor." dedi.