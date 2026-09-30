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Türk Yıldızları Güneydoğu göklerinde! TEKNOFEST’te görkemli akrobasi şöleni!

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AA Giriş Tarihi:

Türk Yıldızları Güneydoğu göklerinde! TEKNOFEST’te görkemli akrobasi şöleni!

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu'nun ilk gününde gösteri uçuşu yaptı.

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Foto - Türk Yıldızları Güneydoğu göklerinde! TEKNOFEST’te görkemli akrobasi şöleni!

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

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Foto - Türk Yıldızları Güneydoğu göklerinde! TEKNOFEST’te görkemli akrobasi şöleni!

Festival kapsamında düzenlenen hava gösterileri, Türk Yıldızları'nın uçuşuyla devam etti.

#3
Foto - Türk Yıldızları Güneydoğu göklerinde! TEKNOFEST’te görkemli akrobasi şöleni!

Gökyüzünde gerçekleştirdikleri akrobatik hareketlerle dikkati çeken Türk Yıldızları, festival alanını dolduran binlerce ziyaretçiye heyecanlı anlar yaşattı.

#4
Foto - Türk Yıldızları Güneydoğu göklerinde! TEKNOFEST’te görkemli akrobasi şöleni!

Gösteriyi ilgiyle takip eden katılımcılar, uçakların gökyüzündeki hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti. Gösteri sırasında sahneden Türk bayrağının anlamını anlatan "Bu Bayrak" şiiri de okundu.

#5
Foto - Türk Yıldızları Güneydoğu göklerinde! TEKNOFEST’te görkemli akrobasi şöleni!

TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

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