Yunanistan adalarını satışa çıkardı
Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan bazı adalarını satılığa çıkardı. Satılık adaların fiyatı 2 milyon dolardan başlıyor.
Greek Times'ta yer alan bilgilere göre uyruğu fark etmeksizin herkes bu adalara sahip olabiliyor. Satılık mülk olarak kabul edilen ve satılığa çıkarılan bazı özel adalar eğer askeri arazinin yakınındaysa Avrupa vatandaşlarına satılıyor.
5 ada satılık
Yunanistan'da satılık olan adaların listesi şöyle; Rinia, St. Athanasios, Trinity Island, Nissos Makri, Kato Antikeri Island. Ekonomik krizin patlak verdiği Yunanistan, Avrupa Birliği'nden aldığı borçlarla ayakta duruyor.