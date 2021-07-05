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Yunanistan adalarını satışa çıkardı
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Dünya Yunanistan adalarını satışa çıkardı
Dünya

Yunanistan adalarını satışa çıkardı

Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan bazı adalarını satılığa çıkardı. Satılık adaların fiyatı 2 milyon dolardan başlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 15:15:00 -
Yunanistan adalarını satışa çıkardı

Greek Times'ta yer alan bilgilere göre uyruğu fark etmeksizin herkes bu adalara sahip olabiliyor. Satılık mülk olarak kabul edilen ve satılığa çıkarılan bazı özel adalar eğer askeri arazinin yakınındaysa Avrupa vatandaşlarına satılıyor.

5 ada satılık

Yunanistan'da satılık olan adaların listesi şöyle; Rinia, St. Athanasios, Trinity Island, Nissos Makri, Kato Antikeri Island. Ekonomik krizin patlak verdiği Yunanistan, Avrupa Birliği'nden aldığı borçlarla ayakta duruyor.

 

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